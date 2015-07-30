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وزير الكهرباء يعلن إجراءات تطبيق القانون الجديد وفصل الإنتاج عن التوزيع اليوم

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وزير الكهرباء يعلن إجراءات تطبيق القانون الجديد وفصل الإنتاج عن التوزيع اليوم وزير الكهرباء يعلن إجراءات تطبيق القانون الجديد وفصل الإنتاج عن التوزيع اليوم
يعقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس، ليعلن فيه تفاصيل وإجراءات ستتخذها وزارة الكهرباء عقب إصدار الرئيس لقانون الكهرباء الجديد، الذى يضم 8 أبواب تتكون من 80 مادة، موضحا أن اللائحة التنفيذية لقانون الكهرباء الجديد سيتم الانتهاء من إعدادها بشكل نهائى خلال 6 أشهر ليتم العمل به.

وأوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أهم بنود قانون الكهرباء هو فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء ، موضحًا أن هذا الفصل يعمل على ضمان الحيادية فى شراء الطاقة المولدة من محطات توليد سواء التابعة للقابضة أو القطاع الخاص.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن فصل شركة النقل عن الشركة القابضة يحقق ضمانة للمستثمرين فى جدية الدولة فى شراء الطاقة المولدة منهم بحيادية كاملة دون محاباة للمحطات التابعة للدولة، مشيرًا إلى أن هذه الضمانة سيكون منصوص عليها بالقانون.

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مصر 365

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