اليوم.. إعلان نتيجة التنسيق بجامعة بورسعيد

أكد الدكتور راشد القصبى القائم بأعمال رئيس جامعة بورسعيد لليوم السابع أن اليوم الخميس سيتم إعلان نتيجة التنسيق، حيث شهد أمس الأربعاء إقبالا شديدا من المتقدمين لافتا أن الجامعة سوف تراعى الحد من الاغتراب بنسبة تصل لـ10%.

وأكد القصبى أن كلية الهندسة تقدم لها 525 طالبا وطالبة وكلية الآداب 1200 من بينهم 600 انتظام و600 انتساب و2800 طالبا وطلبة بكلية التجارة من بينهم 1400 طالبا وطالبة انتساب.

وتابع الدكتور راشد القصبى أنه تقدم 200 طالب وطالبة لكلية العلوم و100 طالب وطالبة لكلية الصيدلة و100 طالب وطالبة لكلية الطب و600 طالب وطالبة لكلية التربية أساسى و700 طالب وطالبة لمعهد الحاسب الآلى بالإدارة و400 طالب وطالبة بكلية التربية النوعية و200 طالب وطالبة بكلية التمريض و600 طالب وطالبة بكلية التربية الرياضية و100 طالب وطالبة برياض الأطفال.

ومن جهة أخرى أشار القصبى أن التنسيق سوف يراعى التوزيع الجغرافى للطلاب وخاصة المتقدمين لكليتى التربية أساسى والنوعية بجانب كلية الطب وغيرها من الكليات لتقليل نسبة الاغتراب لتوفير الجو الملائم ومراعاة للظروف الاجتماعية.