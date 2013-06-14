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جنوب دارفور تؤكد استقرار الأوضاع الأمنية بشرق “جبل مرة”

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جنوب دارفور تؤكد استقرار الأوضاع الأمنية بشرق “جبل مرة” جنوب دارفور تؤكد استقرار الأوضاع الأمنية بشرق “جبل مرة”

 

أكدت حكومة ولاية جنوب دارفور استتباب الأوضاع الأمنية والإنسانية بمنطقة شرق جبل مرة وانحسار نشاط التمرد إلا في جيوب صغيرة بالمناطق الواقعة على الحدود مع ولاية شمال دارفور .

وقال المهندس عيسى باسي معتمد محلية شرق جبل مرة في تصريح صحفي اليوم الجمعة إن الجهود التي قامت بها القوات المسلحة أسفرت عن إبعاد فلول الحركات المتمردة وتطهير المنطقة منها ، موضحا أن استقرار الوضع الأمني انعكس بصورة ايجابية على انسياب حركة المنظمات الإنسانية ، حيث قامت منظمة الصليب الأحمر الدولية بتوزيع معينات زراعية على 3600 أسرة بمنطقة شرق الجبل بالتنسيق مع سلطات المحلية والقوات المسلحة .

وكشف باسي عن تنسيق بينهم والسلطة الإقليمية لولايات دارفور لتنفيذ عدد من المشروعات في مجال الصحة والتعليم والمياه بمناطق ” بلي سريف – كدنير – جاوا “.

وتوقع أن تحظى منطقة شرق الجبل بإنتاجية زراعية عالية خلال هذا الموسم بسبب انخراط غالبية السكان فى النشاط الزراعى بفضل الاستقرار الأمني .
> أ ش أ

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