عبدالله الرويشد: نوال فنانة الخليج الأولى وميريام فارس أفضل من غنى الخليجي

لم يكن لقاء الفنان عبدالله الرويشد خلال برنامج "صباح العربية" مع المذيعة مهيرة عبدالعزيز عادياً. إذ حفل بالإثارة رغم قصر مدة اللقاء. وقال الرويشد لقناة العربية إن تكريمه مؤخراً في جمهورية مصر العربية مع الفنانة شادية جاء في وقته، بعد منحه شهادة الدكتوراة الفخرية من أكاديمية الفنون عن مشواره الذي تجاوز 38 عاماً معرباً عن سعادته بتكريمه وهو على قيد الحياة.

وتدارك الرويشد قائلاً عن أمنيته بأن يدفن في مصر من شدة حبه لها قائلاً: "كان تعبيراً مجازياً وبالنهاية كل الدول العربية تستحق الإشادة، مؤكداً عمق علاقته الخاصة بمصر إذ كان يزورها مع أسرته ووالده منذ العام 1961.

أنحني لمكانة محمد عبده

ورداً على سؤال المذيعة:" هل كسبت ودّ الجمهور المصري؟" أجاب الرويشد: "الحمدلله كسبت ودّ الجمهور المصري وكل جمهور الوطن العربي"، بيد أن المذيعة قالت له إن هناك من جاء بعده وحقق انتشارا أكبر منه، ومنهم الفنان حسين الجسمي ليردّ عليها الرويشد: "حسين الجسمي شاطر ولديه من يفكر له في التواجد بالساحة المصرية من خلال غناء الأغاني في تترات المسلسلات المصرية وتقديم الاغاني الوطنية بالثورة المصرية. وبإذن الله سنلحقه في المكانة التي حققها بمصر . وهو شاطر في هذا الجانب أكثر مني". وأثنى الرويشد عليه بسبب ما حققه من نجاحات، مشيراً إلى أن الفنان محمد عبده هو "فنان الخليج" وليس الرويشد أو الجسمي. وقال الرويشد: "هذا الفنان أنحني لمكانته فهو ثابر حتى وصل لما حققه حتى الآن مشيرا إلى أنه من الصعوبة أن يأتي فنان آخر ويصبح "فنان الخليج"، إذ أنه من الصعوبة أن يأتي أي فنان بعد محمد عبده وطلال مداح في الأجيال المقبلة ويحتل المكانة التي إحتلها الرمزان عبده ومداح.

نانسي عجرم نجحت بالخليجي

وعن "فنانة الخليج الأولى" قال الرويشد: "طبعاً الفنانة نوال. ويبقى رأي الفنان محمد عبده بأن أحلام "فنانة الخليج" خاصاً به. فكل فنان له حرية في آرائه. وتبقى نوال "فنانة الخليج الأولى". وأرى بها الفن الأصيل. وتبقى الفنانة أحلام قديرة وأختاً عزيزة وأحبها وأحترمها وكذلك ديانا حداد ونجوى كرم. وكل واحدة منهنّ لها صوتها المميز"، مؤكداً أنه سبق أن قام بـ"ديو" في أغنيتين مع أحلام وأضاف "أرحب بالتعاون معها في أي عمل جديد يجمعنا".

وقال إن الفنانتين إليسا ونجوى كرم ستحققان نجاحاً كبيراً لو قامتا بغناء الأغنية الخليجية "خاصة نجوى كرم التي لو غنت الخليجي " ستكسر الدنيا". وإليسا لها القدرة على أداء الغناء الخليجي. ونانسي عجرم نجحت بالخليجي. بيد أن ميريام فارس هي أفضل من غنت الأغنية الخليجية من الأصوات اللبنانية وتفوقت على نفسها".

وعن إستعداده لتقديم الألحان لكل من إليسا ونجوى كرم داعب الأخيرة مؤكداً أنه دائماً يعرض عليها الغناء من ألحانه في الأغاني الخليجية وتقول له كل مرة " ايه من عيوني التنتين " ولا أود أن أقول عنها "فنّاصة" (غير صادقة) فهي تبقى عزيزة وأوجّه لها تحية".

مشيراً إلى أنه طلب أكثر من مرة من الفنان محمد عبده وعبادي الجوهر الغناء من ألحانهما. بيد أن هذا التعاون لم يتم حتى الآن مشيرا إلى قيامه بالتلحين للفنان محمد عبده.