عبد المنعم عمايري: اعتذرت عن "سمرا" و"غداً نلتقي" أهم أعمالي على الإطلاق

كشف الفنّان السوري عبد المنعم عمايري في تصريح خاص لـ"سيدتي نت" أنّه اعتذر عن المشاركة في بطولة المسلسل العربي المشترك "سمرا"، الذي كان من المُفترض أن يؤدّي دور البطولة إلى جانب الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم.

ولم يوضح عمايري الأسباب التي دفعته للاعتذار عن العمل الذي ستخرجه المخرجة السورية رشا شربتجي، فيما أكّد أنّ الأسباب ليست إنتاجية وأنّه على علاقة وثيقة مع شركة "كلاكيت" المُنتجة للعمل، والتي قامت أيضاً بإنتاج مسلسل "غداً نلتقي" الذي شارك ببطولته.

وحول الشّخصيّة التي تأثّر بها أثناء تجسيده شخصيّة الشاعر "محمود" التي لعبها في "غداً نلتقي"، قال عمايري: "لم أتأثّر بشاعر واحد فقط، بل كان الكاركتير عبارة عن خليط لمجموعة شخصيات من الشعراء. وبالعموم شخصية "محمود" هي نموذج موجود بكثرة وحاضر دوماً في حياتنا اليومية ضمن الجو الثقافي".

وأشار عمايري إلى أنّ ما ميّز شخصية الشاعر محمود، هو هذا الخليط فيها بين الحب والمثاليّة والكآبة والإحباط، والرّغبة بالعيش بالمدينة الفاضلة رغماً عن كل شيء.

فيما لفت عمايري إلى أنّ الصّحف والنّقاد أنصفوه كثيراً في هذا المسلسل، ولا سيّما لدى تنويههم بأنه ظُلم عندما تمّ وضع اسمه كثالث اسم في شارة العمل، مشيراً إلى أنّه ممتن جداً لكل الذين أعطوا الشخصية حقّها.

وفي سياق آخر، قال الفنان السوري إنّ النجاح في "غداً نلتقي" كان جماعيّاً ولم يستند إلى شخصيّة ممثل واحد، مشيداً بجهود الجميع من أكبر ممثّل إلى أصغر ممثّل.

ورأى عمايري أنّ "غداً نلتقي" ابتعد عن النمط الاستهلاكي التجاري، وكان حقيقياً في التعبير عن حال السوريين، مؤكّداً أنّ هذا المسلسل من أهم الأعمال التي شارك بها طوال مسيرته الفنية.

من جهة أخرى، قال الفنان السوري، إنّه "يستعد للمشاركة في المسلسل العربي المشترك "مدرسة الحب" الذي يجري التّحضير له حاليّاً، وهو عبارة عن ثلاثيّات، تتناول كل ثلاث حلقات منه قصّة معيّنة".

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