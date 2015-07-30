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"كنا وكنتو" جديد الفنانة المغربية لطيفة رأفت

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"كنا وكنتو" جديد الفنانة المغربية لطيفة رأفت "كنا وكنتو" جديد الفنانة المغربية لطيفة رأفت

الأربعاء 29-07-2015 20:15

أطلقت الفنانة المغربية لطيفة رأفت أغنية جديدة على حسابيها في موقعي "يوتيوب" و"فيس بوك"، بعنوان "كنا وكنتو"، من كلمات وألحان زكريا بيقشة.

وبهذه الأغنية، تدخل لطيفة المنافسة مع الأغاني الشبابية التي تفرض نفسها اليوم بقوة على الساحة المغربية والعربية. ومن المعروف عن لطيفة إخلاصها للهجة المغربية وتشبثها بأغاني تُستلهم من الشعر العامي والكلام المغربي الموزون.

ويبدو أن لطيفة بأغنية "كنا وكنتو" أرادت أن تقول كلمتها بشكل مختلف، وأن تثبت بأنّها لا زالت قادرة على مواكبة العصر.

يذكر أن من آخر أعمال لطيفة أغنية وطنية من كلماتها لاقت الكثير من الانتقادات.

يشار إلى أن لطيفة شاركت مؤخراً في مهرجان "فاس" للثقافة الأمازيغية وحظيت بتكريم خاص بها.

 

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