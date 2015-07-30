ماذا يطلب راغب علامة من هاني شاكر بعد فوزه في نقابة الموسيقيين؟

هنأ الفنان راغب علامة الفنان هاني شاكر على فوزه بمنصب نقيب الموسيقيين في مصر، ووجّه له تغريدة جاء فيها: "مبروك للفنان الكبير الصديق هاني شاكر انتخابه نقيباً للفنانين في مصر الحبيبة أفرحني هذا الخبر جداً، أتمنى لك التوفيق يا صديقي في هذه المهمة".

وفي تغريدة أخرى، طلب علامة من شاكر الحرص على مبدأ الانفتاح بين كل النقابات العربية والفنانين العرب، ما يساهم في إغناء الجو الفني بينهم، فكتب: "أتمنى أن يلعب النقيب هاني شاكر دوراً قيادياً في موضوع الإنفتاح بين النقابات العربية وبين الفنانين العرب لإثراء الجو الفني بالفن العربي الأصيل".

هاني شاكر نقيباً للموسيقيين في مصر

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي