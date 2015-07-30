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أغنية "واعر مزيان" لدنيا باطما تحقق مليون مشاهدة في وقت قياسي

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أغنية "واعر مزيان" لدنيا باطما تحقق مليون مشاهدة في وقت قياسي أغنية "واعر مزيان" لدنيا باطما تحقق مليون مشاهدة في وقت قياسي

الأربعاء 29-07-2015 23:54

حققت أغنية الفنانة دنيا باطما "مزيان واعر" في غضون أسبوع أكثر من مليون مشاهدة. وتعليقاً على الأمر، كتبت باطما: "جديدي أغنية "مزيان واعر" تحصد المليون مشاهدة على اليوتيوب في وقت قصيرة، أسبوع فقط".

وتابعت باطما: "هذا راجع ليكم جمهوري العزيز أنتم سر نجاحي ودعوات ماماتي وباباتي وختيتو ابتسام، كنموت عليكم وإن شاء الله نبقى في المستوى المطلوب".

كما وجّهت دنيا شكرها إلى زوجها البحريني محمد الترك بالقول: "شكر خاص لشركة زوجي الغالي على الدعم الكبير ولكل من تعب على نجاح هذا الكليب والأغنية الرائعة، الملحن والكاتب توفيق المغربي، والموزع مهند خضر الخطير، والمكساج الروعة، أنا أطمح للأكثر بحول الله وبحبكم ليا".

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