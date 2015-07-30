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فارون داون الأكثر شعبية في حفل AIBA 2015

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الأربعاء 29-07-2015 13:44

فاز النجم الهندي الشاب Varun Dhawan بلقب أيقونة الشباب الأكثر شعبية في حفل AIBA 2015.

وكان Varun البالغ من العمر 28 عاماً قد دخل عالم بوليوود من بابه العريض بفيلمه "Student Of The Year".

وتميّز في العديد من الأفلام الهندية التي جعلت منه نجماً ذا شعبية عالية بين نجوم بوليوود.

ومن أهمّ الأفلام التي قام ببطولتها: "Main Tera Hero"، "Badlapur"، وفيلمه الأخير "ABCD 2" الذي حقّق نجاحاً باهراً في شباك التذاكر.

 

 

 

 

 

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