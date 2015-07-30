بهذه الطريقة المبتكرة احتفلت كنزة مرسلي بعيد ميلادها مع جمهورها

ما زالت الفنانة الجزائرية كنزة مرسلي إلى حد اليوم، تتلقى التّهاني بمناسبة عيد ميلادها الذي صادف في 27 من شهر تموز الجاري، إذ وصلت إلى كنزة مئات التّغريدات المهنئة والمعايدة من الفنانين والأصدقاء والمعجبين.

ولكن كنزة أرادت أن يكون عيد ميلادها مميزاً هذه العام، وقررت أن تفاجىء جمهورها بتزوديهم برقم هاتفها ونشره علناً من خلال صورة على حسابها الخاص في موقع "انستغرام"، وأرفقت كنزة الصورة بتعليق: "تفضلوا الرقم حبايبي..سأفتحه على 2:00 زوالاً بتوقيت الجزائر ..مدة ساعتين من الزمن ..أرجو من كل واحد يتصل أن يفكر أنه يوجد الكثير من اخوانه في الانتظار..وشكراً".

وفور نشر الرقم، عبّر جمهور كنزة عن سعادتهم الكبيرة بهذا الخبر، وبدأت الفنانة تتلقّى العديد من الاتصالات، حتى أنها لم تستطع الرد على كلها في يوم واحد فكتبت: "حبايبي فرحت بزاف كي سمعت صوتكم..كان بودّي نكمل معاكم ..لكن أوعدكم نزيد نفتحهولكم ساعة بالليل"، وكتبت أيضاً: "حبايبي أسفة جداً ما قدرتش نضيفلكم ساعة مكالمة اليوم..نعوضهالكم غدوة ان شا الله".

وحرصت كنزة مرسلي على الرد على كل من أرسل لها تغريدة مهنئة من الفنانين والأصدقاء المقربين، أما بالنسبة للتغريدات التي وصلتها من المعجبين فقامت الفنانة بعمل ريتويت لعدد كبير منها، وتوجهت بالشكر إلى الجميع قائلةً: "شكر كل شخص عايدني بعيد ميلادي من فنانين، شخصيات عامة، فانز الزملاء والنجوم والصحافة والمواقع..شكراً لكم لأنكم ساهمتم في فرحتي بعيدي".

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