مركز النيل للإعلام بسوهاج ينظم اليوم ندوة حول الاحتفال بقناة السويس

قال عبد العليم عبد الراضى مدير مركز النيل للإعلام بسوهاج "الهيئة العامة للاستعلامات" إن المركز سينظم اليوم الخميس بالتنسيق مع رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج ندوة إعلامية موسعة تحت عنوان "هيا نشارك المصريين الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة".

وأضاف عبد الراضى أن الندوة ستعقد فى قاعة مجلس مدينة سوهاج بحضور عدد كبير من المواطنين من مراكز وقرى المحافظة، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى ضوء احتفالات محافظة سوهاج بافتتاح قناة السويس الجديدة.

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