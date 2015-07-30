اليوم..أولى جلسات محاكمة برديس وشاكيرا لاتهامهما بالتحريض على نشر الرذيلة

تنظر محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار المستشار محمد فتحى وسكرتارية محمد عبد الحكيم، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة الراقصتين برديس وشاكيرا لاتهامهما بالتحريض على الفسق ونشر الرذيلة والفعل الفاضح وصناعة فيديو خادش للحياء.

كانت نيابة العجوزة، واجهت الراقصتين برديس وشاكيرا، بكليبى "الفلفل والكمون"، و"يا واد يا تقيل"، واعترفتا بأنهما من ظهرا بالكليبين، ونفيا التُهَم المنسوبة.

تعود أحداث الواقعة، عندما تلقت نيابة العجوزة بلاغًا من أحد المحامين، يتهم فيه الراقصتين برديس، وشاكيرا، بالتحريض على الفسق ونشر الرذيلة بسبب تصويرهما كليبات بها مشاهد وإيماءات جنسية تدعو للفسق.