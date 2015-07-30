ضبط عاطل حول مسكنه لورشة لتصنيع الأسلحة بحوزته مخدرات بمطروح

تمكنت وحدة مباحث الضبعة، مدعومة بحملة أمنية من إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن مطروح بالتعاون مع قوات الأمن المركزى، تحت إشراف اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح من ضبط تاجر أسلحة وورشة لتعديلها وتصنيعها، بمدينة الضبعة، كما ضبط بحوزته كمية من الأسلحة والمواد المخدرة المتنوعة.

وكانت معلومات قد وردت لمعاونى مباحث قسم شرطة الضبعة، النقيب عادل الركايبى والنقيب محمد مطاريد والنقيب مؤمن علوان، بقيام "منصور . ر" ( 29 سنة ) عاطل، ومقيم بالضبعة بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخيرة والمواد المخدرة، متخذا من مسكنه مكانا لممارسة نشاطه الإجرامى.

وبعرض المعلومات على العميد إبراهيم عبد الغفار، مدير إدارة البحث الجنائى، قام بوضع خطة أمنية بالتعاون مع فرع الأمن العام بمطروح، للقبض على المتهم، وبعرض الخطة على مدير أمن مطروح، وجه بسرعة ضبط المتهم والأسلحة والمواد المخدرة التى بحوزته.

وبتقنيين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم مداهمة مسكنة وضبطه وبحوزته 5 طبنجات تركية الصنع معده للتعديل وأجزاء وأدوات وورشة لتصنيع الأسلحة، و90 جرام من جوهر الحشيش المخدر و144 قرص مخدر وسلاح أبيض مطواة، وجرام ونصف من جوهر الهيروين المخدر.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بالاتجار في الأسلحة النارية بعد تعديلها والاتجار فى المواد المخدرة وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرير المحضر اللازم جنايات الضبعة، للعرض على النيابة العامة للتحقيق.