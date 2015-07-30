مشاريع طرق في أم القيوين بكلفة187 مليون درهم

نفذت وزارة الأشغال العامة مشاريع طرق في أم القيوين وأخرى جار العمل فيها بكلفة 187 مليون درهم، منها تطوير طريق E311 مخرج 119 المؤدي إلى تقاطع طريق أم القيوين فلج المعلا(المرحلة الأولى) بكلفة تقريبية قدرها 34 مليون درهم.

وذلك بحسب المهندس جابر جاسم إبراهيم مدير إدارة الطرق بوزارة الأشغال العامة والذي أكد أن العمل جار في المرحلة الثانية من تطوير مدخل أم القيوين بتكلفة تقديرية 111 مليون درهم، إضافة إلى أن الوزارة فرغت من تنفيذ وتطوير ورفع كفاءة الطريق الاتحادي E88 طريق الذيد مسافي بطول 30 كيلومتراً بالاتجاهين وتكلفة تقريبية 42 مليون درهم ، كما أن الوزارة تحرص على الالتزام بمعايير الجودة والسلامة في تنفيذها لكافة الطرق على مستوى الدولة، إضافة إلى السلامة العامة والتي تعدها الوزارة من أهم المعايير عند إنشاء أي مشروع جديد ، حيث تشمل مراحل التنفيذ الدراسة ومن ثم التصميم فمرحلة التنفيذ وصولاً إلى مراحل الصيانة.



> ومن جهة أخرى بدأت وزارة الأشغال العامة خلال الفترة الماضية إحلال وصيانة شارع الشاحنات في رأس الخيمة من «شارع القصيدات – سلطان الكبير» إلى مدخل منطقة شمل بالإمارة بطول 8 كيلومترات واستحداث دوار جديد أمام كلية الأسنان بمنطقة سيح البريرات ضمن مشروع الطريق الدائري بالإمارة.



> وأوضحت وزارة الأشغال أن المشروع الجديد يتضمن إحلال وصيانة شارع الشاحنات وسيتم تنفيذه على أربع مراحل وتضم المرحلة الأولى والتي بدأت خلال الأسبوع الماضي إنشاء طريق جديد من مدخل منطقة الفيلية حتى كلية الأسنان بمنطقة سيح البريرات وإنشاء دوار جديد، فيما ستبدأ المرحلة الثانية للمشروع من كلية الأسنان حتى دوار مستشفى صقر الجديد بإعادة تأهيل الجهة اليمين من الشارع نظراً للانتهاء من صيانة الجهة المقابلة خلال الفترة الماضية والتي لا تحتاج لإعادة صيانة.



> وأضافت إن المرحلة الثانية ستبدأ من دوار مستشفى صقر وصولاً إلى الجامعة الأميركية برأس الخيمة، على أن تبدأ المرحلة الرابعة والأخيرة من أمام الجامعة الأميركية حتى نهاية الطريق المؤدي لمنطقتي شمل والرمس.



> ويبدأ محور طريق رأس الخيمة الدائري جنوباً من امتداد الطريق العابر ويستمر حتى تقاطعه مع طريق مطار رأس الخيمة بجوار حديقة صقر ثم يمتد حتى منطقة الفيلية الصناعية وينتهى عند منطقة شمل فى الشمال ليقابل طريق الرمس الحالي «القصيدات – شمل».



>إجراءات مرورية

>وأوضح العقيد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة بالإنابة أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بالتعاون مع الجهات المختصة اتخذت كافة الإجراءات المرورية لتأمين وسلامة حركة المركبات، لافتاً أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة قامت بتحويل طريق الشاحنات من «شارع القصيدات – سلطان الكبير» إلى شارع «النخيل – شمل الرمس» خلال الفترة الماضية للبدء في تنفيذ المشروع.



> وأضاف تم إعادة توزيع دوريات المرور بالمنطقة لضمان إنسيابية الحركة وعدم عرقلة حركة السير خاصة في الشوارع التي قد تشهد بعض الاختناقات المرورية، داعياً سائقي الشاحنات بضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين لما فيه المصلحة العامة للجميع.

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المرحلة الثانية

>ومن جهته أكد المهندس جابر جاسم إبراهيم أن الوزارة انهت أعمال تطوير طريق E311 في أم القيوين وهو صيانة طريق محمد بن زايد بطول 42 كيلومتراً الجزء الرابط بين إمارتي الشارقة ورأس الخيمة، ويتكون المشروع من أعمال قشط وإعادة رصف الطبقة الاسفلتية الأولى على المسارين الأيسر والأوسط في كلا الاتجاهين، إضافة إلى قشط وإعادة رصف الطبقات الاسفلتية الأولى والثانية على المسار الأيمن بالاتجاه إلى رأس الخيمة وإعادة رصف الطبقات الاسفلتية على المسار الأيمن بالاتجاه إلى دبي.



> وأضاف إن العمل جار في المرحلة الثانية من تطوير ورفع كفاءة تقاطع شارع الاتحاد التقاطع الرئيسي E311 من طريق فلج المعلا – أم القيوين E55 بتكلفة تقريبية قدرها 111 مليون درهم، لافتاً إلى أن ذلك المشروع في حال اكتماله سيسهل من الحركة المرورية للقادمين إلى أم القيوين من اتجاه عجمان وبالعكس، وكذلك للقادمين إلى أم القيوين من اتجاه منطقة الفلج وبالعكس، مبيناً في الوقت ذاته أن وزارة الأشغال فرغت من تنفيذ تطوير ورفع كفاءة الطريق الاتحادي E88 طريق الذيد مسافي بطول 30 كيلومتراً بالاتجاهين وتكلفة تقريبية 42 مليون درهم، حيث شملت أعمال الصيانة إزالة طبقات الأسفلت المتضررة واستبدالها، إضافة إلى استبدال طبقة الأسفلت السطحية للحارتين المتوسطة والسريعة والاكتاف.

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