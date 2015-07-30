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"الخارجية الإيطالية": اتصالات بالقبائل ودول الجوار لتحرير مختطفينا بليبيا

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"الخارجية الإيطالية": اتصالات بالقبائل ودول الجوار لتحرير مختطفينا بليبيا "الخارجية الإيطالية": اتصالات بالقبائل ودول الجوار لتحرير مختطفينا بليبيا
قال وزير الخارجية الإيطالى باولو جينتيلونى "يبدو من السابق لأوانه حتى الآن التكهن حول المسئولين عن اختطاف فنيينا الأربعة فى ليبيا، حيث "لم تعلن حتى الآن أى جهة مسئوليتها"، عن ذلك.

جاء تصريح جينتيلونى فى إحاطة برلمانية أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلسى النواب والشيوخ الإيطاليين، حسبما ذكرت وكالة أكى الإيطالية للأنباء.

وبالإضافة إلى التذكير بأنه لا توجد عناصر تشير إلى تورط تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" فى اختطاف الإيطاليين الأربعة، أشار الوزير جينتيلونى إلى أن "الاتصالات مستمرة مع القبائل والسلطات المحلية"، بينما "بدأت بالتعاون أجهزة استخبارات البلدان المجاورة وجميع البلدان الأخرى أيضا"، والتى "من شأنها تزويدنا بالمعلومات"، ناهيك عن "كل الإجراءات الممكنة للحيلولة دون توظيف عملية الاختطاف من أية جهة".

وعاد رئيس الدبلوماسية الإيطالية للتأكيد على "احتمال أن يكون الاختطاف ذا طابع إجرامى بحت، هدفه الابتزاز"، لكن "يجرى التحقق بكل الأدلة".

يذكر أنه تم اختطاف الفنيين الإيطاليين الأربعة فى ليبيا فى وقت سابق الشهر الجارى، وتطرق وزير الخارجية الإيطالى إلى اختطاف الأب دالوليو فى سورية منذ عامين، قائلا "نحن لم ننس الأمر، ونواصل العمل بثبات مطلق، كما أكدت لأخوة الأب اليسوعى".

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مصر 365