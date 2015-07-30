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أمريكا تعبر عن "قلقها العميق" لقرار إسرائيل بناء وحدات بالضفة والقدس الشرقية

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أمريكا تعبر عن "قلقها العميق" لقرار إسرائيل بناء وحدات بالضفة والقدس الشرقية أمريكا تعبر عن "قلقها العميق" لقرار إسرائيل بناء وحدات بالضفة والقدس الشرقية
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إنها تشعر "بقلق عميق" إزاء قرار الإسرائيلية بناء 300 وحدة سكنية جديدة فى مستوطنة يهودية فى الضفة الغربية المحتلة ومئات الوحدات فى القدس الشرقية.

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر، فى بيان: "لا تزال الولايات المتحدة تنظر إلى المستوطنات على أنها غير شرعية ونعارض بشدة خطوات توسيع البناء فى الضفة الغربية والقدس الشرقية."

وأضاف، "التوسع الاستيطانى يهدد حل الدولتين ويشكك فى التزام إسرائيل بحل الصراع من خلال التفاوض".

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