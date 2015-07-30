المغرب تحتفل اليوم بالذكرى السادسة عشرة لجلوس محمد السادس على العرش

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية ، أن العاهل المغربى الملك محمد السادس سيترأس اليوم الخميس حفل استقبال بالقصر الملكى بمدينة الرباط وذلك بمناسبة حلول الذكرى السادسة عشرة لتربعه على العرش.

وأضافت الوزارة فى بيان لها اليوم أن خطاب العرش سيبث عبر الإذاعة والتلفزيون ابتداء من الساعة الواحدة بعد الظهر من نفس اليوم، وفى مساء نفس اليوم ستترأس صاحبات السمو الملكى الأميرات مأدبة العشاء التى سيقيمها الملك بالقصر الملكى بالرباط تكريما للسيدات المدعوات ، وفى الساعة الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم الجمعة المقبل سيترأس الملك، بساحة مشور القصر الملكى العامر بمدينة الرباط، حفل أداء القسم الذى سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية ، وعلى إثر ذلك سيتلقى تهانى القوات المسلحة الملكية بنادى الضباط بمدينة الرباط، ويستقبل الضباط المتفوقين المتخرجين الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية، حيث ستقام مأدبة غداء بهذه المناسبة، كما سيترأس صلاة الجمعة بمسجد للا أسماء، وفى الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر نفس اليوم، سيترأس حفل الولاء بساحة مشور القصر الملكى بمدينة الرباط. من جانب آخر أعلنت القوات الملكية الجوية المغربية انها ستنظم بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لجلوس الملك محمد السادس القائد الاعلى ورئيس اركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية على العرش استعراضات جوية على مشارف نهر ابى رقراق بالرباط.