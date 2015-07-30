المصرى الديمقراطى: اجتماعات مكثفة مع مرشحينا بالخارج استعدادا لانتخابات

قالت نهلة بكرى مسئول لجنة المصريين فى الخارج بالحزب المصرى الديمقراطى، إن الامتيازات التى حصل عليها المصريون فى الخارج تجعلهم على أتم الاستعداد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث يعقد الحزب معهم اجتماعات مكثفة للوقوف على خطة الاستعداد للانتخابات البرلمانية.

أضافت بكرى لـ"اليوم السابع"، أن المصريين فى الخارج هم جزء لا يتجزأ من النسيج الوطنى وسيشاركون فى الانتخابات البرلمانية من خلال القوائم والفردى حيث لدينا مرشحين لكل نظام انتخابى، وحينما يقرر الحزب خوض الانتخابات على قائمة بعينها سيتم الدفع بمرشحينا من المصريين بالخارج.

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