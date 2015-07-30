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"أحزاب الإسكندرية" تنظم احتفالية بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة 6 أغسطس

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"أحزاب الإسكندرية" تنظم احتفالية بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة 6 أغسطس "أحزاب الإسكندرية" تنظم احتفالية بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة 6 أغسطس
تستعد أحزاب الإسكندرية والحركات السياسية بها لتنظيم احتفالية كبرى تواكب احتفالية افتتاح قناة السويس الجديدة يوم 6 أغسطس القادم.

وستنظم الأحزاب هذه الأمسية الاحتفالية بميدان سيدى جابر، كأحد ميادين الثورة بالإسكندرية، وسوف يرتدى شباب الأحزاب والحركات السياسية المشاركة "تى شيرت " أبيض مكتوب عليه " الإسكندرية تحتفل - الحلم تحقق 6/8 قناة السويس الجديدة" وشعار علم .

كما سيتم وضع شاشة عرض كبرى بالميدان لمتابعة وقائع الافتتاح الرسمى الذى يحضره عدد من رؤساء وزعماء العالم.

من جانبه قال أحمد مهنى الأمين العام لحزب المؤتمر بالإسكندرية، وعضو كتلة الأحزاب السكندرية المكونة من 20 حزبا سياسيا، أن الحزب والكتلة سيشاركان فى الاحتفالات التى ستنظمها الأحزاب مساء بميدان سيدى جابر.

كما أشار إلى أن حزب المؤتمر سوف ينظم احتفالية خاصة حيث يقوم شباب الحزب حاليا بإعداد ماكيت لسفينة كبرى ستجوب شارع قناة السويس بالإسكندرية ذهابا وإيابا على سيارة، لمحاكاة افتتاح قناة السويس، وسيقوم شباب الحزب بتوزيع الأعلام والهدايا الرمزية والشيكولاتة على الأطفال على الكورنيش وفى شارع قناة السويس، بالإضافة إلى مشاركة الأحزاب فى الأمسية الثقافية التى ستنظم مساءا فى ميدان سيدى جابر.

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مصر 365

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