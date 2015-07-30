6 عادات غير صحية تؤذى عينيك.. أهمها الإفراط فى استخدام القطرات المطهرة

كثير من العادات غير الصحية تؤثر بالسلب على صحة العينين، وعلى الإبصار والرؤية تدريجيًا، فالعين أحد أهم أماكن الجسم التى تصبح بسهولة عرضة للتلوث والبكتيريا والفطريات، فمن السهل وصول كل هذه الكائنات الضارة لها، إلا من اهتم بصحة عينيه، وبنظافة يديه ونظافته بشكل عام.

أكدت الدكتورة سمر كامل أخصائى أمراض العيون، على أن الكثير من العادات غير الصحية تؤثر بالسلب على صحة العين، وتعرضها للإصابة بأمراض العين والعدوى المختلفة، كالإصابة بالتهابات العين، أو حساسية العين، أو احمرارها، والتى تؤثر تدريجيا على حالة الإبصار.

وأشارت "سمر" إلى أهم العادات غير الصحية التى تؤثر على النظر وصحة العين:

>- النظر الدائم والتركيز الشديد على شاشات الموبايل الصغيرة والأجهزة الحديثة.

>- فرك العين باليد فى جميع الأوقات، إو إدخال الأصابع داخل العين لتنظيفها.

>- عدم الاهتمام بغسيل اليدين جيدا كل 3 ساعات على أقل تقدير على مدار اليوم.

>- إطالة الأظافر وتراكم الأوساخ تحتها.

>- ارتداء العدسات اللاصقة دون تنظيفها وحفظها فى المحلول جيدا.

>- الإفراط فى وضع النقط الطبية المطهرة للعينين

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