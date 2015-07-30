عزيزى الرجل تعرف على أهم أسباب تأخرك فى الإنجاب

تأخر الإنجاب لدى الرجال

أسباب تأخر الانجاب لدى الرجال

عدم قدرة الرجال على الإنجاب وضعف الخصوبة، أحد الأمور التى تسبب تعرضهم لكثير من المتاعب الصحية والنفسية.>قال أحمد قدح أخصائى أمراض الذكورة بمستشفيات جامعة الأزهر التعليمى، إن تأخر الإنجاب لدى الرجال يتحدد بعد مرور عام على الزواج، ومع عدم وجود سبب معلوم لدى الزوجين، أو فى حالة عدم وجود أسباب مرضية تمنع الزوجة من الحمل.>وأشار د.قدح إلى أن هناك أسباب مرضية عديدة تساهم تأخر الإنجاب لدى الرجال أهمها:>1)وجود خلل بهرمونات الذكورة والهرمونات التى تفرزها الغدد النخامية SFH ، LH والمسؤلين عن تنظيم عمل هرمونات الذكورة.>2)وجود خلل بالجينات الوراثية التى تؤثر على الصفات الذكورية للرجل، وبالتالى تؤثر على كفاءة الخصية والقدرة الجنسية.>3) بعض الأشخاص الذين يتلقون علاجا إشعاعيا، والذى يؤثر على وظيفة الخصية مثل مرضى الأورام لذلك ينصح د.قدح، الاشخاص الذين يعانون من ورم بضرورة إجراء حفظ للحيوانات المنوية من خلال التجميد والتبريد.>4) وجود دوالى بالخصيتين .

تأخر الإنجاب وضعف الخصوبة أحد المشاكل التى تواجه الرجال والتى تحدث، نتيجة ممارستهم بعض الأنظمة الحياتية الخاطئة.

>أهم العادات التى تؤثر على الخصوبة والقدرة على الإنجاب

>قال الدكتور أحمد قدح أخصائى العقم والذكورة بمستشفيات جامعة الأزهر، إن هناك بعض العوامل والعادات الحياتية التى يمارسها الذكور، وتؤثر على كفاءة الخصيتين والقدرة على الإنجاب أهمها:

>1)الملابس الضيقة:

>الملابس الضيقة تعمل على زيادة حرارة الخصيتين نظرا لأنها تؤدى إلى تراكم السموم والمواد المؤكسدة للخصيتين.

>2)التعرض لحرارة شديدة:

>هناك بعض المهن التى تتطلب التعرض لدرجة الحرارة الشديدة، وبالتالى تساعد فى ضعف الخصوبة لدى الرجال، فعلى سبيل المثال الأشخاص الذين يعملون بالمخابز يقفون أمام ماكينات ينبعث منها درجة حرارة عالية.

>3)الكحوليات:

>تعد الكحوليات مادة سامة للخصيتين وتؤثر على هرمون الذكورة، وهو ما يؤدى إلى ضعف كفاءة عمل الخصيتين، وبالتالى يؤثر على ضعف إنتاج الحيوانات المنوية.

>4) التدخين:

>التدخين أحد العوامل التى تؤثر على انجاب وخصوبة الرجال نظرا لأنها تحتوى على بعض المواد السامة، كالنيكوتين الذى تعمل على تدمير الحيوانات المنوية بشكل مباشر، كما يدمر DNA المتواجد بالحيوانات المنوية.

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