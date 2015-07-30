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موقع "قناة السويس" يستقبل مليون رسالة شكر من المواطنين للعاملين بالمشروع

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موقع "قناة السويس" يستقبل مليون رسالة شكر من المواطنين للعاملين بالمشروع موقع "قناة السويس" يستقبل مليون رسالة شكر من المواطنين للعاملين بالمشروع
بعد مرور سبعة أيام على إطلاق هيئة قناة السويس موقعا إلكترونيا بمناسبة قرب افتتاح القناة الجديدة، استقبل الموقع أكثر من مليون رسالة من المواطنين للرئيس عبد الفتاح السيسى والعاملين بالقناة الذين هم أصحاب الإنجاز التاريخى بحفر القناة الجديدة فى عام واحد فقط.

كيف ترسل رسالتك

يقوم المستخدم بتسجيل اسمه والمدينة التى يسكن بها، ثم يكتب رسالة نصية مكونة من 140 حرفا، أو يسجل رسالة صوتية مدتها 10 ثوان، ثم يضغط على كلمة إرسال، بعد ذلك سينتظر حتى تتم الموافقة عليها ونشرها أونلاين.

وقالت مصادر بالشركة المنظمة لحفل الافتتاح التى دشنت الموقع يوم الخميس 23 يوليو الجارى إن هناك إقبالا شديدا من المواطنين داخل وخارج مصر لإرسال رسائل الشكر للعاملين فى القناة وسوف يتم عرض الرسائل على صفحة الحملة الرسمية للقناة الجديدة ليشاهدها العالم كله.


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