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مدير أمن مطروح يشن حملة لإخلاء الشوارع من المتسولين

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مدير أمن مطروح يشن حملة لإخلاء الشوارع من المتسولين مدير أمن مطروح يشن حملة لإخلاء الشوارع من المتسولين
شن اللواء هشام لطفى مساعد وزير الداخلية لأمن مطروح، حملة أمنية لإعادة الانضباط بالشوارع، من خلال إزالة الإشغالات والباعة الجائلين، والقضاء على ظاهرة انتشار المتسولين فى إشارات المرور وأمام المساجد، بعد تزايد شكاوى أهالى المحافظة والمصافين، من كثرة المتسولين الذين يتوافد معظمهم من المحافظات الأخرى خلال موسم الصيف السياحى.

قال مدير أمن مطروح، إن إدارة البحث الجنائى شنت حملة علي بشوارع مدينة مرسى مطروح للقضاء علي ظاهر التسول، أسفرت عن ضبط 6 متسولين وهم "السيدة.ا.م"، مقيمة محافظة الإسكندرية، و"إسلام.م.ع" 15 سنة مقيم بمطروح، و"سعيد.ع.ا" 20 سنة ولا يحمل إثبات شخصية، و"كريمة.م.ا"، ولا تحمل إثبات شخصية ومقيمة مطروح، و"أحمد.ر.ز" 22 سنة ولا يحمل إثبات شخصية، و"عبد الله.ف.م" 20 سنة ولا يحمل إثبات شخصية، تم تحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.

مدير أمن مطروح الجديد يبدأ عمله بشن حملة إزالات مكبرة بالشوارع

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