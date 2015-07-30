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14 ألفا و820 متقدما للحصول على شقة من الإسكان التعاونى فى بورسعيد

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14 ألفا و820 متقدما للحصول على شقة من الإسكان التعاونى فى بورسعيد 14 ألفا و820 متقدما للحصول على شقة من الإسكان التعاونى فى بورسعيد
أكد عبد الحكيم أحمد عيسى مدير إدارة التسكين بديوان عام محافظة بورسعيد أن عدد المتقدمين للمشروع التعاونى 14 ألفا و820 متقدما للحصول على وحدة سكنية من الإسكان التعاونى من بينهم 524 مواطنا سحبوا ملفاتهم والمقدم الذى تم تسديده و357 مواطنا تحت السن وفوق السن أقل من 21 سنة وأكثر من 45 سنة و145 مطلقة لم يمر على طلاقهن عامين و1315 ملفا تم بحثه ليصبح الإجمالى 2341 خارج المشروع.

وقال إن عدد الملفات التى سيتم بحثها إعتبارا من 2 أغسطس المقبل 12 ألفا 469 ملفا مؤكدا بأنه تم إستبعاد بعض الباحثين إعتبارا من الأسبوع المقبل ليصل عدد الباحثين إلى 40 باحثا وباحثة على أن يتم تكليف الباحث الانتهاء من 80 بحثا خلال الشهر وبعد تسليم ملفات المشروع الاجتماعى.

وأضاف عبد الحكيم إن البحوث الميدانية للمشروع التعاونى سيتم الانتهاء منها خلال 4 شهور بدءا من أول سبتمبر 2015 و بعدها يتم إحالة الملفات للجان الفحص لتحديد الأحقيات خلال 3 شهور على أن تعلن النتائج لفتح باب التظلمات على مدار 30 يوما من تاريخ الإعلان النهائى للأحقيات ثم يغلق الباب تمهيدا لإعلان الأحقيات عن طريق قرعة علنية لتخصيص الوحدات السكنية للمستحقين.

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مصر 365