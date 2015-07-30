صحيفة "صوت العرب" بالإسماعيلية تنشر تفاصيل الحفل الأسطورى لقناة السويس

فى إطار مبادرة اليوم السابع لرعاية الصحف الإقليمية، ينشر اليوم السابع العدد الجديد لصحيفة "صوت العرب"، وجاء أبرز ما فيها تفاصيل الحفل الأسطورى لقناة السويس الجديدة الخميس المقبل، وفرنسا تؤكد مشاركتها فى حفل الافتتاح وتصفه بـ"التاريخى".

كما اهتمت الجريدة بمشروع قناة السويس الجديدة واصفة إياه بأنه "حلم العمر"، ورصدت فى تحقيق فرحة المصريين بقناة السويس الجديدة وجاء فيه.. الأحزاب والقوة السياسية بالإسماعيلية: "المصريون أبهروا العام.. وقناة السويس الجديدة أمل مصر، وأهالى الإسماعيلية: حلم طال انتظاره، وأبناء سيناء يؤكدون آن الأوان لتنعم سيناء وترى الخير على يد الأبطال، والتنفيذيون: "عروس القناة" جاهزة لاستقابل ضيوف مصر، وأهالى الشرقية: القناة الجديدو سحول سيناء لكنز حقيقى.

وأبرزت الصحيفة فى عناوين ومانشتات الصفحة الأولى مميش: قناة السويس الجديدة ملحمة تاريخية بسواعد مصرية، بالإضافة إلى السيسى يبحث مع جهاز الخدمة الوطنية سبل تنمية سيناء.

وأبرز ما جاء فى العدد من أخبار وتحقيقات..

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