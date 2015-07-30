صحيفة "صوت العرب" بالإسماعيلية تنشر تفاصيل الحفل الأسطورى لقناة السويس

فى إطار مبادرة اليوم السابع لرعاية الصحف الإقليمية، ينشر اليوم السابع العدد الجديد لصحيفة "صوت العرب"، وجاء أبرز ما فيها تفاصيل الحفل الأسطورى لقناة السويس الجديدة الخميس المقبل، وفرنسا تؤكد مشاركتها فى حفل الافتتاح وتصفه بـ"التاريخى".إعلان - Ads إعلان - Ads
>- هيئة الملاحة العالمية أشادت بإنجاز المصريين فى قناة السويس الجديدة
>- توزيع 50 مركبًا على الصيادين خلال حفل افتتاح قناة السويس الجديدة
>- العلم المصرى يزين شوارع وميادين الإسماعيلية
>- السويس استعدت لمهرجان افتتاح القناة الجديدة
>- إعادة فتح متحف آثار الإسماعيلية بعد ترميمه للمشاركة فى احتفالات القناة
>- محافظ الشرقية يتدخل لحل أزمة المؤقتين بالتربية والتعليم بعد العديد من الوقفات الاحتجاجية
>- إحالة أوراق ربة منزل وعشيقها بالصالحية الجديدة للمفتى لقتلها الزوج
>- محمد رمضان: "شد أجزاء" أبنى الأول
>- "شبيه الليثى" بالإسماعيلية: لم أكن أتوقع كل هذا النجاح
>- مدير أمن الإسماعيلية: مستعدون لتأمين احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة
>- ضبط بانجو وأقراص مخدرة بحوزة عاطل فى التل الكبير
>- شمال سيناء تتزين لاستقبال حفل قناة السويس الجديدة
>- بحضور طاهر والنبوى.. قناة السويس الجديدة فى احتفالية كبرى بقصر ثقافة الإسماعيلية
>- حرب تكسير العظام بين الأحزاب تشتعل.. والانتخابات البرلمانية لم تبدأ بعد
>- كوبر يستبعد عماد متعب من حساباته
>- الإسماعيلى يدعوا عمرو دياب لإحياة حفل بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة
>- سموحة ينافس دجلة وإنبى فى صفقة عبد الظاهر
كما اهتمت الجريدة بمشروع قناة السويس الجديدة واصفة إياه بأنه "حلم العمر"، ورصدت فى تحقيق فرحة المصريين بقناة السويس الجديدة وجاء فيه.. الأحزاب والقوة السياسية بالإسماعيلية: "المصريون أبهروا العام.. وقناة السويس الجديدة أمل مصر، وأهالى الإسماعيلية: حلم طال انتظاره، وأبناء سيناء يؤكدون آن الأوان لتنعم سيناء وترى الخير على يد الأبطال، والتنفيذيون: "عروس القناة" جاهزة لاستقابل ضيوف مصر، وأهالى الشرقية: القناة الجديدو سحول سيناء لكنز حقيقى.
وأبرزت الصحيفة فى عناوين ومانشتات الصفحة الأولى مميش: قناة السويس الجديدة ملحمة تاريخية بسواعد مصرية، بالإضافة إلى السيسى يبحث مع جهاز الخدمة الوطنية سبل تنمية سيناء.
وأبرز ما جاء فى العدد من أخبار وتحقيقات..
>- هيئة الملاحة العالمية أشادت بإنجاز المصريين فى قناة السويس الجديدة
>- توزيع 50 مركبًا على الصيادين خلال حفل افتتاح قناة السويس الجديدة
>- العلم المصرى يزين شوارع وميادين الإسماعيلية
>- السويس استعدت لمهرجان افتتاح القناة الجديدة
>- إعادة فتح متحف آثار الإسماعيلية بعد ترميمه للمشاركة فى احتفالات القناة
>- محافظ الشرقية يتدخل لحل أزمة المؤقتين بالتربية والتعليم بعد العديد من الوقفات الاحتجاجية
>- إحالة أوراق ربة منزل وعشيقها بالصالحية الجديدة للمفتى لقتلها الزوج
>- محمد رمضان: "شد أجزاء" أبنى الأول
>- "شبيه الليثى" بالإسماعيلية: لم أكن أتوقع كل هذا النجاح
>- مدير أمن الإسماعيلية: مستعدون لتأمين احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة
>- ضبط بانجو وأقراص مخدرة بحوزة عاطل فى التل الكبير
>- شمال سيناء تتزين لاستقبال حفل قناة السويس الجديدة
>- بحضور طاهر والنبوى.. قناة السويس الجديدة فى احتفالية كبرى بقصر ثقافة الإسماعيلية
>- حرب تكسير العظام بين الأحزاب تشتعل.. والانتخابات البرلمانية لم تبدأ بعد
ومن الأخبار الرياضية
>- كوبر يستبعد عماد متعب من حساباته
>- الإسماعيلى يدعوا عمرو دياب لإحياة حفل بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة
>- سموحة ينافس دجلة وإنبى فى صفقة عبد الظاهر