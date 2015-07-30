بالصور.. طلاب فوه ومطوبس محرمون من كليات جامعة الإسكندرية هذا العام

استغاث عدد من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بكفر الشيخ من مركزى فوه ومطوبس بالدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى والدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ لحرمانهم من الالتحاق بكليات جامعة الإسكندرية التي كانوا يلتحق بها أقرانهم الأعوام الماضية، واقتصر التحاقهم بكليات جامعة كفر الشيخ ودمنهور حسب التوزيع الجغرافى الجديد بقرار من وزير التعليم العالى بالغاء الاستثناء الخاص بهم خلال السنوات الماضية مما يحرمهم من الالتحاق بلكيات جامعة الإسكندرية.

ويقول حسين سامى حسين " طالب "، إن "طلاب فوه ومطوبس تضرروا من التوزيع الجغرافى الجديد الذى حرمهم من الالتحاق بكليات الطب البشرى وطب الأسنان والهندسة بالإسكندرية، وتم توزيعهم جغرافيا على جامعة دمنهور الخالية من تلك الكليات، ولكن من خلال القرار الصادر فى 18يوليو 2015م بإلغاء الاستثناء الوارد بالنسبة لإدارتى مطوبس وفوه والتى كانت مستثناه بالقرارات السابقة من لهم حق التقدم لكليات جامعة الإسكندرية كرغبة أولى مع كليات جامعة كفر الشيخ وبصدور القرار الجديد أصبحت الرغبة الأولى الإجبارية جامعتى كفر الشيخ ودمنهور".

بينما أشار عمرو على توفيق "طالب" إلى ضرورة العودة للتوزيع الجغرافى القديم الذى كان يطبق العام الماضى وكان يسمح بالالتحاق بجامعة الإسكندرية لأنها الأقرب من جامعة كفر الشيخ، حيث يستغرق الوقت من فوه أو بمطوبس إلى جامعة الإسكندرية ساعة وربع بعكس السفر لكفر الشيخ الذى يستغرق ساعتين.

وأضافت نورهان صلاح السيد " طالبة"، إن "معظم أشقائنا ملتحقون بكليات جامعة الإسكندرية التى بها مدن جامعية، لذا نطالب وزير التعليم العالى بالعودة للنظام القديم رحمة بنا لنلتحق بجامعة الإسكندرية، خاصة أن أعدادنا قليلة للغاية لا تؤثر على الكليات بجامعة الإسكندرية، فالطلاب من فوه الحاصلين على 403 درجات لا يتعدى عددهم 34 طالبا وطالبة بشعبتى الثانوية العامة علمى وأدبى.

فيما أوضحت هناء إبراهيم أحمد محمد "طالبة" أن الطلاب والطالبات من مطوبس الحاصلين على أكثر من 403 عددهم 33 طالبا وطالبهة فقط، لذا نطالب بإعادة التنسيق وفق التوزيع الجغرافى العام الماضى أو السماح لنا بالالتحاق بكليات الطب والأسنان والهندسة الغير موجودة بجامعة دمنهور.



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