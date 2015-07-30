أخبار عاجلة

معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء -
تأجيل محاكمة عبد الله طايل وآخرين بقضية "نواب القروض" لجلسة ٥ أكتوبر -
حدث في مثل هذا اليوم: هزيمة ​الصليبيين في المنصورة.. دخول أمريكا الحرب العالمية الأولى -
شاكر: نتوقع رفع انتاج الطاقة المتجددة 20 % بحلول 2022 -
قرار لحكومة يوم الخميس بزيادة أسعار “أكياس الدم” المجانية -
القصة الكاملة للرجل الذي عاشر طفلته 3 مرات بالمسجد -
«كوستا» مهدد بالإيقاف بسبب «كومباني» -
إسرائيل تهدد من جديد أمن قناة السويس بمشروع سعودى إسرائيلي أردنى -
ملخص مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
كارثة.. أب يلقي نجلية بترعة نجع حمادي.. والتحقيق يكشف السبب الصادم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

لافتات وبوسترات بكفر الشيخ استعداداً للاحتفال بقناة السويس الجديدة

Google+ Print
لافتات وبوسترات بكفر الشيخ استعداداً للاحتفال بقناة السويس الجديدة لافتات وبوسترات بكفر الشيخ استعداداً للاحتفال بقناة السويس الجديدة
امتلأت ميادين محافظة كفر الشيخ بعدد من اللافتات للتهنئة بقرب حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، والتى بدأت المحافظة الاستعداد له بكل قوة.

ففى ميدان النصر وضعت لافتة كتب عليها تصريح الدكتور أسامة حمدى محافظ كفرة الشيخ عن القناة عندما قال "قناة السويس الجديدة رؤية قائد.. وإدارة شعب هدية أم الدنيا لكل الدنيا" ووضع عليها صورة الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور أسامة حمدى، كما وضعت لافتات بمصيف بلطيم لتهنئة الشعب المصرى بقناة السويس الجديدة.

ومن جانبها، حرصت الدكتورة منى يحيى مصطفى وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ على مشاركة مسئولى الإعلام بالمديرية وبإدارات غرب كفر الشيخ وشرق كفر الشيخ والحامول وقلين ودسوق بعمل بوسترات عن القناة قديما وحديثا ومستقبل قناة السويس الجديدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

«جيجز» بعد زيارته لمصر: كأنني في منزلي وسأعود مع أطفالي قريبا

«جيجز» بعد زيارته لمصر: كأنني في منزلي وسأعود مع أطفالي قريبا

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي