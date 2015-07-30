لافتات وبوسترات بكفر الشيخ استعداداً للاحتفال بقناة السويس الجديدة

امتلأت ميادين محافظة كفر الشيخ بعدد من اللافتات للتهنئة بقرب حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، والتى بدأت المحافظة الاستعداد له بكل قوة.

ففى ميدان النصر وضعت لافتة كتب عليها تصريح الدكتور أسامة حمدى محافظ كفرة الشيخ عن القناة عندما قال "قناة السويس الجديدة رؤية قائد.. وإدارة شعب هدية مصر أم الدنيا لكل الدنيا" ووضع عليها صورة الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور أسامة حمدى، كما وضعت لافتات بمصيف بلطيم لتهنئة الشعب المصرى بقناة السويس الجديدة.

ومن جانبها، حرصت الدكتورة منى يحيى مصطفى وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ على مشاركة مسئولى الإعلام بالمديرية وبإدارات غرب كفر الشيخ وشرق كفر الشيخ والحامول وقلين ودسوق بعمل بوسترات عن القناة قديما وحديثا ومستقبل قناة السويس الجديدة.