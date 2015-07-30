بالصور.. تطبيق برنامج هسيبل للقراءة والكتابة بالإنجليزية فى كفر الشيخ

أكد على فايق مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية أنه تبنى فكرة "اقرأ واكتب" التى عرضها عليه الدكتور أحمد العايدى موجه اللغة الإنجليزية بالإدارة من خلال برنامج هسيبل.

وأضاف على فايق أن الدكتور أحمد العايدى طرح الفكرة على وطالبته بمقابلة مدير عام الإدارة والتصريح له من قبل الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، لطرح الفكرة التى ستنفذ تحت رعايته ورعاية الدكتورة منى مصطفى وكيلة وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والذى رحب بفكرة البرنامج ووعد بصفة شخصية بالاتصال بالدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم.

وقال الدكتور أحمد العايدى موجه اللغة الإنجليزية بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية إنه تقابل مع رشاد محمد الصغير مستشار اللغة الإنجليزية بوزارة التربية والتعليم الذى رحب بالفكرة وتطبيقها.



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رشاد محمد الصغير مستشار اللغة الإنجليزية بوزارة التربية والتعليم والدكتور أحمد العايدى موجه اللغة الإنجليزية



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رشاد محمد الصغير مستشار اللغة الإنجليزية بوزارة التربية والتعليم يتصفح برنامج هسيبل



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الدكتور أحمد العايدى موجه اللغة الإنجليزية أمام دار الكتب المصرية عقب طبعه للكتاب



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الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ



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على فايق مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية