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الجبهة المصرية: لجنة الانتخابات فى انعقاد دائم لمراجعة أسماء مرشحى الفردى

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الجبهة المصرية: لجنة الانتخابات فى انعقاد دائم لمراجعة أسماء مرشحى الفردى الجبهة المصرية: لجنة الانتخابات فى انعقاد دائم لمراجعة أسماء مرشحى الفردى
قال المستشار يحيى قدرى، نائب رئيس الحركة الوطنية والقيادى بائتلاف الجبهة المصرية، إن لجنة الانتخابات بالائتلاف مستمرة فى الانعقاد حتى يوم الثلاثاء القادم، لحسم عدد من القضايا المتعلقة بملف الانتخابات ومن أبرزها التنسيق بين أحزاب الائتلاف فى المقاعد الفردية، بالإضافة إلى الانضمام إلى قائمة فى حب من عدمه.

وأكد "قدرى" لـ"اليوم السابع"، أن حزبا المؤتمر والتجمع انضما بالفعل للائتلاف، مشيرا إلى حضور ممثليهم اجتماعات لجنة الانتخابات، لوضع ترشيحات الائتلاف للمقاعد الفردية وكذلك القائمة.

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