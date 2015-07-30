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دفاع أبو العلا ماضى: تقدمت باستئناف على تجديد حبس موكلى بـ"بين السرايات"

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دفاع أبو العلا ماضى: تقدمت باستئناف على تجديد حبس موكلى بـ"بين السرايات" دفاع أبو العلا ماضى: تقدمت باستئناف على تجديد حبس موكلى بـ"بين السرايات"
قال أحمد أبو العلا ماضى والموكل للدفاع عن المهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط والمحبوس احتياطيا على ذمة قضية بين السرايات والمتهم فيها بالتحريض على العنف، أنه سيتقدم باستئناف على قرار تجديد حبس موكله لمدة 30 يوما على ذمة القضية.

وأضاف ماضى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه فؤجى بقرار تجديد حبس موكله "بالرغم من انتهاء مدة الحبس الاحتياطى القانونية المقررة والتى بلغت سنتين، إلا أن القاضى قرر تجديد حبسه مرة أخرى".

وكانت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف، قررت أمس الاربعاء، تجديد حبس المهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، 30 يومًا على ذمة التحقيقات، التى تجرى معه على ذمة قضية أحداث بين السرايات، لاتهامه بالتحريض على العنف.

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