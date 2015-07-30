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أحمد عيد يفسر لماذا بكى بعد الهدف في الجيش.. وأين سيكون مستقبله؟

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أحمد عيد يفسر لماذا بكى بعد الهدف في الجيش.. وأين سيكون مستقبله؟ أحمد عيد يفسر لماذا بكى بعد الهدف في الجيش.. وأين سيكون مستقبله؟

فسّر أحمد عيد عبد الملك جناح الزمالك أسباب بكائه بعد الهدف الثاني الذي سجله لفريقه في طلائع الجيش بالدوري المصري يوم الأربعاء خلال لقاء الاحتفال باللقب.

وقال عيد في تصريحاته لقناة الحياة: "كنت حزينا في الفترة الماضية خاصة بعد الانتقادات التي طالتني من داخل وخارج النادي عقب مباراة الأهلي".

وأضاف "عن سبب بكائي هو أنني حاولت الانضمام للزمالك منذ 10 سنوات.. وهذا أول دوري كامل ألعب فيه مع الفريق ونجحنا في التتويج باللقب".

وتابع "مازال أمامي عامين على الأقل في الملاعب.. وحاولت رفع الحرج عن الجميع وقررت الرحيل بنهاية الموسم الجاري ولم يخرج أحد ليردني عن قراري".

وشدد عيد على أنه سيظل مشجعا للزمالك سواء استمر أو رحل لأن والده زمالكاوي.

وأشار "الرحيل عن النادي الذي أحبه ليس سهلا.. لكني إذا رحلت لن ألعب في إلا في فريق حرس الحدود".

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