أخبار عاجلة

معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء -
تأجيل محاكمة عبد الله طايل وآخرين بقضية "نواب القروض" لجلسة ٥ أكتوبر -
حدث في مثل هذا اليوم: هزيمة ​الصليبيين في المنصورة.. دخول أمريكا الحرب العالمية الأولى -
شاكر: نتوقع رفع انتاج الطاقة المتجددة 20 % بحلول 2022 -
قرار لحكومة يوم الخميس بزيادة أسعار “أكياس الدم” المجانية -
القصة الكاملة للرجل الذي عاشر طفلته 3 مرات بالمسجد -
«كوستا» مهدد بالإيقاف بسبب «كومباني» -
إسرائيل تهدد من جديد أمن قناة السويس بمشروع سعودى إسرائيلي أردنى -
ملخص مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
كارثة.. أب يلقي نجلية بترعة نجع حمادي.. والتحقيق يكشف السبب الصادم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الشناوي: من ينتقدني يفعل ذلك لإرضاء آخرين

Google+ Print
الشناوي: من ينتقدني يفعل ذلك لإرضاء آخرين الشناوي: من ينتقدني يفعل ذلك لإرضاء آخرين

عبر أحمد الشناوي حارس مرمى نادي الزمالك عن حزنه بسبب انتقاده من قبل شخص معين رفض ذكر اسمه لصالح "إرضاء لاعبين آخرين".

الزمالك توج رسميا بطلا للدوري المصري بعد تعادل الأهلي أمام سموحة. تتويج احتفل به الزمالك بالفوز على طلائع الجيش 3-2.

وعن التتويج بالدوري قال الشناوي: "أشكر الجميع. أشكر مجلس الإدارة والجماهير واللاعبين".

ووجه رسالة إلى المنتقدين قائلا: "كرة القدم الآن ليست كما هي في الماضي".

وأضاف في تصريحات مع قناة الحياة 2 " هناك شخص ينتقدني من أجل إرضاء آخرين. وهذا ما أرفضه".

وأكمل حديثه موجها رسالة قوية إلى شخص رفض ذكر أسمه "أتقبل أي انتقاد فني في حالة كنت توجهني لحل مشكلة ما وليس مجرد انتقاد لصالح أشخاص بعينها".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع