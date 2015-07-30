الشناوي: من ينتقدني يفعل ذلك لإرضاء آخرين

عبر أحمد الشناوي حارس مرمى نادي الزمالك عن حزنه بسبب انتقاده من قبل شخص معين رفض ذكر اسمه لصالح "إرضاء لاعبين آخرين".

الزمالك توج رسميا بطلا للدوري المصري بعد تعادل الأهلي أمام سموحة. تتويج احتفل به الزمالك بالفوز على طلائع الجيش 3-2.

وعن التتويج بالدوري قال الشناوي: "أشكر الجميع. أشكر مجلس الإدارة والجماهير واللاعبين".

ووجه رسالة إلى المنتقدين قائلا: "كرة القدم الآن ليست كما هي في الماضي".

وأضاف في تصريحات مع قناة الحياة 2 " هناك شخص ينتقدني من أجل إرضاء آخرين. وهذا ما أرفضه".

وأكمل حديثه موجها رسالة قوية إلى شخص رفض ذكر أسمه "أتقبل أي انتقاد فني في حالة كنت توجهني لحل مشكلة ما وليس مجرد انتقاد لصالح أشخاص بعينها".