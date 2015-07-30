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خالد قمر لجمهور الزمالك: اصبروا.. فلافيو سجل في أول موسم هدفا وأنا أحرزت 7

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خالد قمر لجمهور الزمالك: اصبروا.. فلافيو سجل في أول موسم هدفا وأنا أحرزت 7 خالد قمر لجمهور الزمالك: اصبروا.. فلافيو سجل في أول موسم هدفا وأنا أحرزت 7

طالب خالد قمر مهاجم الزمالك جمهور ناديه بالصبر عليه في الموسم المقبل مستشهدا بأمادو فلافيو مهاجم الأهلي السابق.

وسجل فلافيو في الموسم الأول هدفا ثم انفجر فيما بعد ليصبح أخطر مهاجمي الأهلي في العقد الماضي.

وقال قمر في تصريحات تليفزيونية يوم الأربعاء: "فلافيو سجل هدفا في أول موسم وأنا سجلت سبعة.. طبيعي أن يكون هناك عدم توفيق في بعض المباريات".

وأضاف "أتمنى أن يحالفني التوفيق في الموسم المقبل لأسعد جمهور الزمالك الذي يضع ثقته في".

وتابع "الكرة عاندتني كثيرا بسبب عدم التوفيق.. لكن الحمد لله سجلت سبعة أهداف في أول موسم لي مع الزمالك".

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فيديو اليوم السابع