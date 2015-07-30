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فاروق جعفر: الزمالك لم يجد أحدا لينافسه طوال الموسم

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فاروق جعفر: الزمالك لم يجد أحدا لينافسه طوال الموسم فاروق جعفر: الزمالك لم يجد أحدا لينافسه طوال الموسم

يرى فاروق جعفر لاعب ومدرب الزمالك ومنتخب السابق أن الفارس الأبيض لم يجد أي فريق ينافسه طوال موسم 2014-2015 الذي حصل على لقبه.

وحصد الزمالك لقب الدوري لهذا الموسم بعد غياب 11 عاما عن خزائن النادي.

وقال جعفر في تصريحات لقناة TEN يوم الأربعاء: "الزمالك فاز باللقب بجدارة، فالفريق الأبيض لم يجد أحدا لينافسه طوال الموسم".

وأضاف "حدث ذلك رغم تغيير الجهاز الفني، وتفوق الفريق في الأمتار الأخيرة من الدوري بسبب الانسجام الواضح بين المدرب (جوزفالدو فيريرا) واللاعبين".

وتعاقب على الزمالك أربعة أجهزة فنية طوال الموسم بقيادة كل من، حسام حسن ومحمد صلاح وجايمي باتشيكو وفيريرا.

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