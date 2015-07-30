الشناوي: لدي عرض احتراف وسأناقشه مع رئيس الزمالك

أكد أحمد الشناوي حارس مرمى نادي الزمالك تلقيه عرض احترافي خارج مصر وسيناقشه مع رئيس الزمالك.

الزمالك توج رسميا بطلا للدوري المصري بعد تعادل الأهلي أمام سموحة. تتويج احتفل به الزمالك بالفوز على طلائع الجيش 3-2.

الشناوي يعد من نجوم الموسم الذي انتهى بتتويج الزمالك بطلا للدوري.

وتحدث الشناوي عن احترافه خارج مصر قائلا: "أنتظر عرض احتراف خلال 10 أيام وسأناقشه مع مرتضى منصور رئيس النادي".

وأضاف في تصريحات لقناة الحياة 2 "هناك شرطا جزائيا في عقدي لكني لن استخدمه. ومثلما انضممت للزمالك بالاتفاق .. سأتفق معه على الرحيل".

وأتم "أتمنى اللعب في إنجلترا ولكني أعلم صعوبة الذهاب إلى هناك بشكل مباشر".