اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل طفل عقب اغتصابه فى عين شمس

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة العباسية اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل واغتصاب طفل بعين شمس وإلقائه من الطابق السادس.

كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بتاريخ 28 مارس الماضى، يفيد بالعثور على جثة الطفل عمرو خالد البالغ من العمر 10 سنوات، ملقاة أسفل إحدى العقارات بمنطقة عين شمس، ووجود شبهة جنائية فى وفاته، فتم تكليف الشرطة بالبحث والتحرى لكشف ملابسات الواقعة وتحديد شخصية مرتكبها.

وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى أن المتهم عبد الرحمن توفيق محمود محمد، هو قاتل الطفل المجنى عليه، وأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، ومن ثم تمكنت قوات الشرطة من ضبطه فى اليوم التالى مباشرة وعرضته على النيابة المختصة.

وأسفرت تحقيقات النيابة عن أن المتهم قد اشتهر عنه كونه من هاتكى أعراض الأطفال، وأنه تقابل مع المجنى عليه داخل أحد المحال المعدة لممارسة الألعاب الترفيهية يوم الواقعة، واستدرجه إلى أحد العقارات وقام بهتك عرضه بالقوة، فهدده الطفل المجنى عليه بإبلاغ أسرته.

كما أنه خاف من افتضاح أمر فعلته المشينة فانتوى قتل المجنى عليه وقام بخنقه وكتم أنفاسه، ثم وضعه داخل مفرش سرير وأحكم وثاقه وألقاه من الطابق السادس بالعقار محل الواقعة للتخلص منه، فحدثت به الإصابات التى أودت بحياته.

وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعى، تطابق البصمة الوراثية للحمض النووى المستخلص من جثمان الطفل المجنى عليه، مع البصمة الوراثية للحمض النووى للمتهم.