الأدوية المصروفة من الصيدليات بدون روشتة تضر بصحة كبار السن

حذرت بعض الأبحاث الطبية الحديثة من الأضرار الصحية التى قد تنجم عن تناول الأدوية اللاوصفية "OTC drugs" التى تصرف من الصيدلية بدون روشتة.

وكشفت مؤخرًا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة إيست أنجيليا البريطانية وشملت 2700 شخص من كبار السن تمت إحالتهم للمعاش أن بعض الأدوية الشهيرة التى تصرف بدون روشتة خاصة مضادات الحساسية، تتسبب فى تعثر كبار السن وسقوطهم أرضًا أثناء المشى، وهو ما قد يعرضهم للكسور وجرح أنفسهم والعديد من المشاكل الصحية.

ومن أشهر هذه الأدوية عقار "كلورفينارامين Chlorphenamine maleate" وعقار "ديفينهيدرامين هيدروكلوريد diphenhydramine hydrochloride" وهما من أشهر مضادات الحساسية، ويستخدمان فى علاج حمى القش والرشح والحساسية، وأيضًا يوجد بعض الأدوية الأخرى التى تنتمى إلى فئة مضادات الأسيتيل كولين، وتستخدم كمضادات اكتئاب وكعلاج للأرق، وهى تتسبب فى الشعور بالخمول والدوخة والشعور بالنعاس، وهو ما قد يتسبب فى سقوط كبار السن أرضًا.

وأكد الباحثون أن التأثيرات الضارة لتلك الأدوية كانت أكثر شيوعًا بين الرجال ولم يتم ملاحظتها على النساء، والسبب ما زال غير معروف حتى الآن، مضيفين أنه يجب أن يستشير كبار السن الأطباء قبل الحصول على هذه الأدوية.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Journal of the American Geriatrics Society"، وكما نشرت على الموقع لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.