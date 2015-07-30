تشوه الحيوانات المنوية والبويضات أهم أسباب "الحمل العنقودى"

الحمل العنقودى عبارة عن ورم تصاب به السيدات، ولكنه مخادع لأنها تشعر بنفس أعراض الحمل الطبيعى، ولكنه غير طبيعى ويتطلب إجراء عملية للتخلص منه وذلك تجنبا لحدوث أية مضاعفات.

وحول هذا يوضح الدكتور وائل البنا استشارى النساء والتوليد، أن الحمل العنقودى يحدث بسبب تشوه الحيوانات المنوية لدى الرجال أو ضعف جودة البويضات عند السيدات، وهو شبيه بالورم غير السرطانى، ولذلك ننصح دائما بإجراء السونار عند الشك فى الحمل، وذلك للحماية من حدوث أية مضاعفات وأيضا لمعرفة أية مشاكل.

ويتابع استشارى النساء والتوليد، أن الحمل العنقودى هو الحمل بعناقيد وأكياس عنقودية وليست جنين، ويقوم بعض الأطباء بالتخلص من هذا الحمل عن طريق إجراء عملية الكحت والتنضيف والتى قد تسبب فى تعرض الرحم لمشكلة وهى حدوث ثقب فى الرحم وانتشار تلك العناقيد فى الدم.

ويضيف استشارى النساء والتوليد، أن الحل الأفضل هو شفط تلك العناقيد بأدوات متقدمة وامتناع هذه السيدة عن الحمل لمدة عام على الأقل وأخذ حبوب منع الحمل وليس لولب لأنه ممكن بسهولة أن يجرح جدار الرحم، وقد نلجأ لإعطاء علاج كيماوى فى بعض الحالات.