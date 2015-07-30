السبت.. بث أغانى وطنية بمحطات المترو طوال الأسبوع احتفالا بافتتاح القناة

قررت وزارة النقل تشغيل أغانى وطنية فى جميع محطات المترو ابتداء من السبت المقبل احتفالا بافتتاح قناة السويس الجديدة الخميس القادم، حيث ستقوم الإذاعات الداخلية بالمحطات بإذاعة الأغانى الوطنية طوال اليوم من السبت المقبل وحنى نهاية الأسبوع.

وقال مصدر مسئول بشركة المترو لـ"اليوم السابع" إن الشركة ستبدأ فى تشغيل الأغانى الوطنية من السبت مشاركة منها فى فرحة المصريين بافتتاح قناة السويس الجديدة، لافتا إلى أن سيجرى تركيب بوسترات احتفالية بالمحطات بجانب الأغانى الوطنية.

موضوعات متعلقة:

المترو: تشغيل القطار المكيف الثانى بالخط الأول للجمهور الاثنين المقبل