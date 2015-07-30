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أحياء الإسكندرية تبدأ فى تعليق لافتات الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة

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أحياء الإسكندرية تبدأ فى تعليق لافتات الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة أحياء الإسكندرية تبدأ فى تعليق لافتات الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة
بدأت أحياء الإسكندرية المختلفة فى تعليق لافتات، إعلانية تحمل موعد افتتاح مشروع قناة السويس.

وبدأ حى العامرية تحت إشراف علاء يوسف رئيس حى العامرية أول بتعليق لافتات بالشوارع وأعلام على مبنى ديوان الحى. احتفالا بقرب موعد افتتاح قناة السويس الجديدة.

من جهة أخرى عقد اللواء أحمد حجازى رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أمس مع قيادات الإدارة لوضع خطة الاحتفالات التى ستواكب الاحتفالية الكبرى لافتتاح مشروع قناة السويس الجديد بمحافظة الإسكندرية بمشاركة منظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية وجميع الهيئات والمؤسسسات بالمحافظة.


>- مميش: أنهينا جميع تجهيزات القناة الجديدة ومستعدون للافتتاح 6 أغسطس

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