جريدة كفر الشيخ: دعم اليوم السابع للصحف الإقليمية سيُسجله التاريخ

أكد مصطفى عمارة رئيس تحرير جريدة كفر الشيخ ونائب أول رئيس تحرير جريدة الجمهورية أن تجربة اليوم السابع فى تناول هموم وقضايا الصحافة الإقليمية، تجربة نقدم التحية عليها إلى الزميل خالد صلاح وكل أسرة التحرير وكل المشاركين فى هذه التغطية المتميزة عن الصحافة الإقليمية، ونقل معاناتها ومشاكلها، وتابع "عمارة"، اليوم السابع أول وسيلة إعلامية تناولت قضايا الصحافة الإقليمية وأن هناك صحافة إقليمية لابد من التحدث عنها وتقديم الدعم لها.

وأضاف مصطفى عماره قرأت التغطية الجميلة وسعدت عندما قيل أن بالصحف الإقليمية محررين واعدين أكفاء ومنهم من انتقل لمواقع وصحف كبرى، واصفا مبادرة اليوم السابع بأنها المبادرة الفريدة فى نوعها والتفرد فى تناول الموضوع والتعبير عن الصحف الإقليمية فى نقل الصورة لكل المسؤلين وأسعدنى تصريحات الزميل يحى قلاش نقيب الصحفيين عن هذه التجربة، مشيراً "أننى أرسلت له رسالة عندما كنت فى الخارج للحديث عن الصحافة الإقليمية وكان لليوم السابع السبق فى ذلك".

وقال "عمارة" المهم أن نتحدث عن الصحافة الإقليمية ودعمها وهذا يسجل فى التاريخ المهنى لليوم السابع، وأحيى مدير مكتب اليوم السابع بكفر الشيخ محمد سليمان صاحب الخلق الرفيع وتناوله للموضوع بحرفية ووعى وأسعدنى تناوله النقاط التى أثيرت.

وأضاف "مصطفى عمارة" أتمنى أن تكمل أسرة تحرير اليوم السابع المشوار ويعقد المؤتمر الذى دعت له ولابد من حضور رؤساء الصحف وبعض الزملاء من المحررين لأنهم أصدق من يعبرون عن هموم الصحافة الإقليمية.

وتابع "مصطفى عمارة" أكرر شكرى فى التميز والتفرد فى تناول تجربة الصحافة الإقليمية ونقلها للمسئولين ليعرفوا أن هناك صحافة إقليمية تهتم بالمشاكل وتسهم فى مسيرة التنمية.

وقال "عمارة" جريدة كفر الشيخ أتشرف أن أكون أول رئيس تحرير لها من أبناء المحافظة سبقنى زميلين لكنهما من خارج المحافظة والجريدة بها محررون يولون اهتماما كبيراً بمشاكل المواطن والتعبير عنها وننقلها بكل أمانه للمسئولين وللمحافظ مشيراً أن كل المحافظين حريصين على متابعة ما ينشر فى الجريدة وقالوا لى أن صحيفة كفر الشيخ هى الإذن التى نسمع بها والعين التى نرى بها كل المحافظة.

وأضاف مصطفى عمارة نهتم بكل المواهب فى كل المجالات ونحرص أن تكون الجريدة معبرة عن كل هموم وايجابيات وسلبيات ومشاكل المواطن وعلى سبيل المثال فأبطال نادى الإرادة والتحدى الذين فازوا بالبطولة على مستوى الجمهورية لم يسمع عنهم أحد فكانت مبادرة الجريدة للمحافظ لتكريمهم، فالصحف التى تصدر فى القاهرة نعتبرها قاهرية أما الاقليمية فهى التى تعبر عن هوية المواطن فى محافظاته.

وقال "عمارة" إن المحررين بالجريدة لا يقلون عمن يعملون بالصحف والمواقع الكبرى لأنهم يعبرون عن هموم قراهم ومشاكل أهلها التى يعيشون فيها وهناك زملاء جيدون فى الصياغة الصحفية خاصة طلاب وخريجى الإعلام وتابع..فأنا فى مقام الوالد والأخ الكبير ونعمل بروح الفريق الواحد.