"أخبار سوهاج": حفيد يوسف وهبى وأمين شرطة مفصول ينصبان على الصعايدة
وقد أبرزت الجريدة على صفحاتها بالصور مرافقى المرضى بمستشفى كلية الطب بسوهاج يفترشون الطرقات.
كما اهتمت الصحفية بحفل "جمعية أبناء سوهاج" السنوى والذى إقيم بمقر الجمعية بالقاهرة، وذلك بحضور قدرى أبو حسين محافظ حلون الأسبق ورئيس الجمعية والدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ومنير فخرى عبد النور وزير الصناعة والشيخ أسامة الأزهرى المستشار الدينى لرئاسة الجمهورية وخلف الزناتى نقيب معلمى مصر ومصطفى بكرى الإعلامى المعروف إلى جانب عدد كبير من المسؤلين والشخصيات العامة.
وأبرز ما جاء فى هذا العدد من أخبار وتحقيقات كان مايلى..
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