"أخبار سوهاج": حفيد يوسف وهبى وأمين شرطة مفصول ينصبان على الصعايدة

فى إطار مبادرة "اليوم السابع" لرعاية الصحف الإقليمية، ينشر اليوم السابع لقرائه الكرام عدد صحيفة أخبار سوهاج الأخير لشهر يوليو 2015 والتى تصدر رسميا بمحافظة سوهاج منذ عشرين عاماً وتعتبر من أقوى الصحف الإقليمية فى سوهاج ومنطقة الصعيد، وتتبنى العديد من المشكلات وقضايا الفساد، ويعمل بها مجموعة كبيرة من الصحفيين والكتاب الشبان المتميزين تحت رعاية وإشراف الصحفى إسماعيل العوامى رئيس مجلس إدارتها ورئيس التحرير ونائب رئيس تحرير جريدة الأهرام وكان أبرز ما جاء فى هذا العدد "حفيد يوسف وهبى وأمين شرطة مفصول ينصبان على الصعايدة".

وقد أبرزت الجريدة على صفحاتها بالصور مرافقى المرضى بمستشفى كلية الطب بسوهاج يفترشون الطرقات.

كما اهتمت الصحفية بحفل "جمعية أبناء سوهاج" السنوى والذى إقيم بمقر الجمعية بالقاهرة، وذلك بحضور قدرى أبو حسين محافظ حلون الأسبق ورئيس الجمعية والدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ومنير فخرى عبد النور وزير الصناعة والشيخ أسامة الأزهرى المستشار الدينى لرئاسة الجمهورية وخلف الزناتى نقيب معلمى مصر ومصطفى بكرى الإعلامى المعروف إلى جانب عدد كبير من المسؤلين والشخصيات العامة.

وأبرز ما جاء فى هذا العدد من أخبار وتحقيقات كان مايلى..

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>- نجع النجار سقط من حسابات المسئولين

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