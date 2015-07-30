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"الجودة والاعتماد" فى مؤتمر موسع اليوم بجامعة أسيوط

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"الجودة والاعتماد" فى مؤتمر موسع اليوم بجامعة أسيوط "الجودة والاعتماد" فى مؤتمر موسع اليوم بجامعة أسيوط
تشهد جامعة أسيوط اليوم الخميس انطلاق أعمال المؤتمر الموسع تحت عنوان "الجودة والاعتماد" فى تمام الساعة 11 صباحاً بقاعة محمد رأفت محمود بالمبنى الإدارى، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس الجامعة وبحضور محمود شاكر أمين عام الجامعة والمدير التنفيذى لمشروع تطوير النظام الإدارى والتأهيل للحصول على شهادة الأيزو 9001 ومحمود بخيت أمين الجامعة المساعد ونائب مدير المشروع والتى يحاضر فيها اللواء محمود عبداللطيف الطيب رئيس الجهازين العربى والإفريقى للاعتماد وعضو اللجنة التنفيذية الدولية لاعتماد المعامل وبحضور لفيف من مديرى الإدارات ومدير العموم بالإدارة المركزية بالمبنى الإدارى.

يأتى المؤتمر فى إطار الخطوات التنفيذية التى بدأتها جامعة أسيوط منذ عدة أشهر والتى تهدف إلى تطوير النظام الإدارى بها وتحسين أداء العاملين وذلك للتأهيل للحصول على شهادة الأيزو 9001.

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