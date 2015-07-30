أخبار عاجلة

معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء -
تأجيل محاكمة عبد الله طايل وآخرين بقضية "نواب القروض" لجلسة ٥ أكتوبر -
حدث في مثل هذا اليوم: هزيمة ​الصليبيين في المنصورة.. دخول أمريكا الحرب العالمية الأولى -
شاكر: نتوقع رفع انتاج الطاقة المتجددة 20 % بحلول 2022 -
قرار لحكومة يوم الخميس بزيادة أسعار “أكياس الدم” المجانية -
القصة الكاملة للرجل الذي عاشر طفلته 3 مرات بالمسجد -
«كوستا» مهدد بالإيقاف بسبب «كومباني» -
إسرائيل تهدد من جديد أمن قناة السويس بمشروع سعودى إسرائيلي أردنى -
ملخص مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
كارثة.. أب يلقي نجلية بترعة نجع حمادي.. والتحقيق يكشف السبب الصادم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مجلس الشيوخ يصدق على تعيين دانفورد رئيسا لأركان الجيش الأمريكى

Google+ Print
مجلس الشيوخ يصدق على تعيين دانفورد رئيسا لأركان الجيش الأمريكى مجلس الشيوخ يصدق على تعيين دانفورد رئيسا لأركان الجيش الأمريكى
صدق مجلس الشيوخ الأمريكى أمس الأربعاء على تعيين الجنرال بمشاة البحرية جوزيف دانفورد رئيسا لهيئة الأركان المشتركة.

وكان الرئيس باراك أوباما أشاد بالجنرال دانفورد كقائد ساعد فى تشكيل الدور المتغير للقوات الأمريكية فى أفغانستان عندما رشحه للمنصب فى مايو. وسيحل دانفور محل الجنرال مارتن ديمبسى الذى من المتوقع أن يترك المنصب فى سبتمبر.

وأبلغ دانفورد وهو قائد سلاح مشاة البحرية أعضاء مجلس الشيوخ خلال جلسة للتصديق على تعيينه هذا الشهر أن روسيا تمثل أكبر خطر على الأمن القومى الأمريكى، مضيفا: "إذا كنتم تريدون التحدث عن دولة يمكن أن تمثل خطرا وجوديا على الولايات المتحدة فإننى أشير إلى روسيا. وإذا نظرتم إلى سلوكهم فإن أقل ما يمكن وصفه هو أنه (سلوك) مثير للقلق."
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365