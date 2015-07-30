مجلس الشيوخ يصدق على تعيين دانفورد رئيسا لأركان الجيش الأمريكى

صدق مجلس الشيوخ الأمريكى أمس الأربعاء على تعيين الجنرال بمشاة البحرية جوزيف دانفورد رئيسا لهيئة الأركان المشتركة.

وكان الرئيس باراك أوباما أشاد بالجنرال دانفورد كقائد ساعد فى تشكيل الدور المتغير للقوات الأمريكية فى أفغانستان عندما رشحه للمنصب فى مايو. وسيحل دانفور محل الجنرال مارتن ديمبسى الذى من المتوقع أن يترك المنصب فى سبتمبر.

وأبلغ دانفورد وهو قائد سلاح مشاة البحرية أعضاء مجلس الشيوخ خلال جلسة للتصديق على تعيينه هذا الشهر أن روسيا تمثل أكبر خطر على الأمن القومى الأمريكى، مضيفا: "إذا كنتم تريدون التحدث عن دولة يمكن أن تمثل خطرا وجوديا على الولايات المتحدة فإننى أشير إلى روسيا. وإذا نظرتم إلى سلوكهم فإن أقل ما يمكن وصفه هو أنه (سلوك) مثير للقلق."

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