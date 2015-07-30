بالصور: تفاصيل مترفة في حمّامات النجمات

لم تغفل نجمات الغرب عن وضع بصماتهن الخاصّة في الحمّامات الملحقة بغرف نومهن، كما تنقل الصور الآتية:

1. بيونسيه Beyoncé

في منزلها الواقع في "كيلوا" بـ"هاواي"، تزيّن ملامح كلاسيكية عصرية الحمّام الرئيس الملحق بغرفة نوم بيونسيه.

هناك، يحمل الرخام الذي يطغى على الأرضيّة وحوض الاستحمام هذه الملامح، في وقت يغطّي الخشب الخزائن المزينة بالزخارف الشرقية. للمرايا دور في إضفاء الفسحة على المكان.

2. ليدي غاغا Lady Gaga

لم تهمل ليدي غاغا تفاصيل ديكور الحمّام الرئيس في منزلها الواقع في محيط شاطئ "زوما"، بمدينة "ماليبو" بولاية "كاليفورينا"! هناك، تبدو ألواح من الزجاج مؤطرة بالحديد على الفاصل ما بين مساحة "الدش" وتلك المحيطة بها، والموسومة بالأناقة. ويبرز زوجان من الخزائن المتقابلة ينسجمان مع بلاط الأرضيّة.

3. سيلين ديون Celine Dion

في قصرها المترف، والمتمركز على جزيرة "جوبيتير" في ولاية "فلوريدا"، تنعم النجمة سيلين ديون بحمّام ساخن في مساحة "الدش" المؤطّرة بالزجاج، المساحة التي تضمّ كرسيّاً شفافاً تسترخي عليه المالكة، تحت مرآة أنيقة.

بدوره، يحتلّ حوض الاستحمام المساحة تحت النافذة، وقباله يقوم حوض الغسل.

4. باميلا أندرسون Pamela Anderson

في منزل باميلا أندرسون الواقع على شاطئ "ماليبو" بولاية "كاليفورنيا"، يضمّ الحمّام الرئيس الفسيح حوض استحمام صغيراً مصنوعاً من الرخام الأبيض، بالإضافة إلى حوض غسل ضخم. يجاور زوجان من "الأباجورات" الأخير لإضفاء إنارة خفيفة على المكان.

5. نيكول ريتشي Nicole Richie

في داخل منزل نجمة التلفاز نيكول ريتشي، المنزل الذي يقع في "هوليوود هيلز"، أحد أشهر أحياء ولاية "كاليفورنيا"، لا يغِيب البعد عن التكلّف عن تصميم الحمّام ذي الديكور الذي يحمله كلّ من اللون الأزرق وخامة الخشب.

هناك، تعلو حوض الاستحمام لوحة ضخمة، ترسم ثمرة البرتقال.

6. هايدي كلوم Heidi Klum

حرصت النجمة هايدي كلوم على تزيين حمّامها الخاص في منزلها الواقع في "بل إير" بـ"لوس أنجلوس" بلمسات أنثوية. وهي تسترخي في حوض الاستحمام الشبيه بالسرير، على ضوء ثريا محملة بخمس وحدات إضاءة تقليدية.

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