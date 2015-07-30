استكمال رفع كفاءة الكمائن المرورية بطرق الخارجة بالوادى الجديد

قالت سمية خليل، رئيس مركز ومدينة الخارجة بالوادى الجديد فى تصريح خاص لليوم السابع إن رئاسة المركز بصدد تنفيذ أعمال رفع كفاءة الكمائن المرورية على الطرق الرئيسية التى تربط مدينة الخارجة بمحافظة أسيوط وباقى مراكز المحافظة حيث تم الانتهاء من أعمال إحلال وتطوير كمين السلام على طريق الخارجة – الداخلة وجار رفع كفاءة وتجهيز المبنى وأعمال رصف البلاطات الخرسانية والأرضيات بالكمين.

وأضافت رئيس مركز الخارجة أنه يجرى تطوير وإحلال كمين النقب المرورى على طريق الخارجة أسيوط وكمين "السادات" على طريق "الخارجة- باريس" بجانب كمين السلام على طريق الخارجة الداخلة باعتبارها الأكمنة الأساسية على الطرق الرئيسية التى تربط الخارجة بباقى مراكز المحافظة وكذلك محافظة أسيوط حيت يتم البدء فى عمليات الإحلال وإصلاح الأرضيات الخاصة بمداخل الأكمنة ورفع كفاءة المبانى المنشأة بها.