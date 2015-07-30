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احتفالات شعبية بأسوان بدعم من رجال الأعمال مع افتتاح قناة السويس الجديدة

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احتفالات شعبية بأسوان بدعم من رجال الأعمال مع افتتاح قناة السويس الجديدة احتفالات شعبية بأسوان بدعم من رجال الأعمال مع افتتاح قناة السويس الجديدة
أكد محافظ أسوان مصطفى يسرى أن المحافظة ستنظم احتفالات شعبية موسعة بمناسبة الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة تليق بهذا الإنجاز التاريخى، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة، وسيتم دعم هذه الاحتفالات من رجال الأعمال والمجتمع المدنى لتجنيب موازنة الدولة أى مصروفات أو تكاليف مالية مع مشاركة واسعة من قوى المجتمع من شباب ومرأة وذوى الاحتياجات الخاصة وأسر شهداء وأطفال وهى الفئات التى ستتم دعوة 50 شخصية منها لحضور الاحتفال الرسمى بقناة السويس.

وأشار مصطفى يسرى إلى أهمية مشاركة المحافظات فى إبراز الصورة الحقيقية لهذا المشروع العملاق حيث سيتم وضع شاشات عرض عملاقة فى الميادين والشوارع الرئيسية لنقل الاحتفالية التاريخية على الهواء مباشرة مصحوبة بفقرات استعراضية وغنائية لفرق الفنون الشعبية التى تعكس الطابع التراثى لأسوان.

ولفت إلى أنه سيتم أيضاً تزيين المنشآت الحكومية والمبانى ذات الطابع المميز بالأعلام مع توزيع أعلام على المواطنين لمشاركتهم هذا العرس الوطنى الكبير، كما سيتم تركيب لوحات إعلانات مضيئة عليها عبارات حماسية تؤكد قيم الولاء والانتماء بعيداً عن أي توجهات فكرية أو انتماءات سياسية، بجانب وضع سارى مرتفع فى ميدان الشهداء يرفع عليه أعلام والمحافظة وقناة السويس الجديدة، بالإضافة إلى وجود ميقات للعد التنازلى لتوقيت الافتتاح تعبيراً عن قيمة هذا الحدث التاريخى وأهميته فى بناء مستقبل الوطن.

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مصر 365

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