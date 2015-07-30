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بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد إدارتى قوات الأمن والحماية المدنية بطنطا

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تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح سعد مدير أمن الغربية يرافقه اللواء حسام خليفة حكمدار أمن الغربية والعميد طارق العباسى رئيس قسم المفرقعات بالغربية إدارة الحماية المدنية بطنطا، واستمع خلالها إلى الضباط والأفراد وطالبهم مدير أمن الغربية بالتعامل السريع مع البلاغات وسرعة الانتقال الفورى لتقليل الخسائر كما طالب ضباط المفرقعات بالتعامل بحذر شديد مع الأجسام الغريبة واستخدام البدلة الخاصة بالتعامل مع المتفجرات.

كما توجه مدير أمن الغربية إلى إدارة قوات الأمن تفقد خلالها الحالة المعيشية للمجندين وقاعات الطعام وأكد ضرورة توعية المجندين بالظروف الأمنية الراهنة وعدم الالتفات للشائعات التى من شأنها إثارة البلبلة بين أوساطهم، مع رفع المستوى التدريبى لهم لمواجهة أى تداعيات أمنية محتملة مع حسن التعامل معهم والوقوف على مشاكلهم.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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