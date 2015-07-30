حجز عاطل هدد مندوب موقع تسويقى بالسلاح لسرقة آى فون 6 بحلوان

أمر مصطفى الحسن وكيل أول نيابة حلوان بإشراف المستشار شريف مختار رئيس النيابة بحجز عاطل لحين ورود التحريات لاتهامه بالاشتراك مع اثنين آخرين فى تهديد مندوب موقع تسويق إلكترونى بالأسلحة والاستيلاء منه على هاتف آى فون 6، كما أمرت النيابة بضبط وإحضار المتهمين الهاربين وتحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة بلاغا يفيد بضبط عاطل لتهديده مندوب موقع تسويق والاستيلاء منه على هاتف محمول بحلوان.

كشفت التحريات أن أحد الأشخاص تواصل من خلال الموقع الإلكترونى وطلب شراء هاتف محمول ماركة "آى فون 6" وتوصيله إلى حلوان، وفى المكان المحدد توجه مندوب الموقع وبحوزته الهاتف لتسليم الهاتف إلا أنه فوجئ بـ3 أشخاص يهددونه بالأسلحة النارية والبيضاء واستولوا منه على الهاتف وفروا هاربين، ما دفع مندوب الموقع للاستعانة بالأهالى الذين طاردوا المتهمين وتمكن ضابط شرطة تصادف مروره لتفقد الحالة الأمنية من ضبط أحد الجناة وبحوزته الهاتف بينما تمكن الآخرون من الهرب بواسطة دراجة بخارية، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.