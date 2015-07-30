إحباط تسلل 153 بينهم 3 سودانيين إلى ليبيا عن طريق السلوم

تمكنت قوات الأمن على الحدود بالسلوم، من إحباط تسلل 128 بينهم 3 سودانيين إلى ليبيا، حيث تم ضبطهم أثناء تواجدهم فى منطقة عسكرية، يحظر تواجد المدنيين فيها بدون تصريح، ومحاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية.

تلقى مديرى أمن مطروح اللواء هشام لطفى، مساء الأربعاء، أن قسم شرطة السلوم، تسلم 128 متهما وهم 1 من القاهرة و 42 من المنيا و 25 من أسيوط و 15 من سوهاج و 12 من الفيوم و 10 من البحيرة و 5 من المنوفية و 3 من قنا و 2 من الدقهلية و 1 من القليوبية و 1 من بنى سويف و 2 من كفر الشيخ و 2 من الإسكندرية و 2 من دمياط و 2 من الغربية و 3 من دولة السودان، وذلك للتحفظ عليهم لحين عرضهم على النيابة المختصة.

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