إحباط تسلل 153 بينهم 3 سودانيين إلى ليبيا عن طريق السلوم

تلقى مديرى أمن مطروح اللواء هشام لطفى، مساء الأربعاء، أن قسم شرطة السلوم، تسلم 128 متهما وهم 1 من القاهرة و 42 من المنيا و 25 من أسيوط و 15 من سوهاج و 12 من الفيوم و 10 من البحيرة و 5 من المنوفية و 3 من قنا و 2 من الدقهلية و 1 من القليوبية و 1 من بنى سويف و 2 من كفر الشيخ و 2 من الإسكندرية و 2 من دمياط و 2 من الغربية و 3 من دولة السودان، وذلك للتحفظ عليهم لحين عرضهم على النيابة المختصة.
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