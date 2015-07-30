أخبار عاجلة

معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء -
تأجيل محاكمة عبد الله طايل وآخرين بقضية "نواب القروض" لجلسة ٥ أكتوبر -
حدث في مثل هذا اليوم: هزيمة ​الصليبيين في المنصورة.. دخول أمريكا الحرب العالمية الأولى -
شاكر: نتوقع رفع انتاج الطاقة المتجددة 20 % بحلول 2022 -
قرار لحكومة يوم الخميس بزيادة أسعار “أكياس الدم” المجانية -
القصة الكاملة للرجل الذي عاشر طفلته 3 مرات بالمسجد -
«كوستا» مهدد بالإيقاف بسبب «كومباني» -
إسرائيل تهدد من جديد أمن قناة السويس بمشروع سعودى إسرائيلي أردنى -
ملخص مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
كارثة.. أب يلقي نجلية بترعة نجع حمادي.. والتحقيق يكشف السبب الصادم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إحباط تسلل 153 بينهم 3 سودانيين إلى ليبيا عن طريق السلوم

Google+ Print
إحباط تسلل 153 بينهم 3 سودانيين إلى ليبيا عن طريق السلوم إحباط تسلل 153 بينهم 3 سودانيين إلى ليبيا عن طريق السلوم
تمكنت قوات الأمن على الحدود بالسلوم، من إحباط تسلل 128 بينهم 3 سودانيين إلى ليبيا، حيث تم ضبطهم أثناء تواجدهم فى منطقة عسكرية، يحظر تواجد المدنيين فيها بدون تصريح، ومحاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية.

تلقى مديرى أمن مطروح اللواء هشام لطفى، مساء الأربعاء، أن قسم شرطة السلوم، تسلم 128 متهما وهم 1 من القاهرة و 42 من المنيا و 25 من أسيوط و 15 من سوهاج و 12 من الفيوم و 10 من البحيرة و 5 من المنوفية و 3 من قنا و 2 من الدقهلية و 1 من القليوبية و 1 من بنى سويف و 2 من كفر الشيخ و 2 من الإسكندرية و 2 من دمياط و 2 من الغربية و 3 من دولة السودان، وذلك للتحفظ عليهم لحين عرضهم على النيابة المختصة.

موضوعات متعلقة
>إحباط تسلل 153 بينهم 3 أجانب إلى ليبيا عن طريق السلوم

http://www.youm7.com/story/2015/7/29/%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%84-153-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%85-3-%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%85/2282738#.VbljM_mqqko
>إحباط تسلل 26 من محافظة أسيوط إلى ليبيا عن طريق سيدى برانى

http://www.youm7.com/story/2015/7/25/%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%84-26-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%89/2277810#.VbZkg_mqqko
>إحباط تسلل 182مواطنًا إلى ليبيا عن طريق السلوم وسيوة

http://www.youm7.com/story/2015/7/21/%D8%A5%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%84-182%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8B%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%A9/2272993#.Va_NK_mqqko
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365